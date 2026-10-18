“Ser maestro es muy peligroso”: exdirector liberado tras acusación de abuso sexual

Arturo Saavedra Torres, exdirector de la Escuela Secundaria Técnica número 68 de Ciudad Madero, en Tamaulipas, afirmó que ejercer la docencia se ha vuelto riesgoso, luego de recuperar su libertad tras permanecer seis días detenido por una acusación de abuso sexual que le interpuso una alumna.

El sábado por la noche, minutos después de salir del Centro Integral de Justicia, el profesor expresó su preocupación por la situación que enfrentan los docentes ante denuncias de esta naturaleza.

La fragilidad de ser maestro, hoy en día nos deja muy expuestos ante una sociedad que pues a veces no mide las consecuencias de lo que pueda pasar”, manifestó.

Saavedra Torres agradeció el respaldo de sus compañeros de trabajo, de las familias que acudieron a apoyarlo y de sus abogados, a quienes reconoció por las gestiones realizadas durante el proceso.

También señaló que su hija, quien tiene una discapacidad y depende completamente de sus cuidados, fue su principal motivación para mantenerse firme durante los días que estuvo detenido.

Tengo una hija con discapacidad que depende completamente de mi atención, es la que me mantuvo fuerte, pero en otras circunstancias, y tal vez en otras personas, las cosas hubieran sido diferentes. Es una situación grave que con una sola denuncia puedan crear una vinculación, no se necesita más”, expresó al referirse a su detención.

El docente perdió el puesto de la dirección del plantel tras ser detenido, luego de que una menor de edad, alumna de esa escuela, lo denunciara por presunto abuso sexual.

De acuerdo con la información proporcionada, un juez de control ordenó su libertad después de analizar las actuaciones del caso y los argumentos presentados por la defensa.

Tras recuperar su libertad, Saavedra Torres anunció que acudirá a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, para entregar la documentación correspondiente y notificar la resolución judicial favorable a sus intereses.

Dan 20 años de cárcel a papá de Dafne Zapata por abuso

En otro caso sonado, Gabriel “N”, padre de la menor Dafne Zapata Quintos, asesinada en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado cometido contra su propia hija.

La condena fue dictada el viernes 16 de octubre de 2026 por un tribunal de enjuiciamiento, luego de que días antes lo encontrara responsable del delito.

La resolución llega siete años después del inicio del proceso judicial, impulsado a partir de la denuncia presentada por Alejandra Quintos, madre de la menor, quien exigió que el acusado fuera procesado y sentenciado por el abuso sexual.

La sentencia se conoce tres meses después del asesinato de Dafne, ocurrido en agosto en la academia militarizada Doentiz, en Ciudad Madero.

Por este caso permanecen detenidos el propietario de la institución educativa, la supervisora, un abogado y una compañera de la víctima, señalados como presuntos responsables de su muerte.

Tras darse a conocer la condena, Gabriel “N” anunció que interpondrá un recurso de apelación, pues sostiene que es inocente y considera que el juez no valoró adecuadamente las pruebas presentadas durante el proceso.

Son 20 años, es la mínima, pero estamos peleando, evidentemente la inocencia; por eso vamos a promover el recurso de apelación”, declaró al salir del Centro Integral de Justicia de El Mante, donde le notificaron la resolución.

El sentenciado también cuestionó la actuación del juzgador y manifestó su expectativa de que un tribunal superior revise el caso sin dejarse influir por la cobertura mediática.

Lo vamos a pelear y la apelación se dará cuenta un tribunal superior de todas estas irregularidades, evidentemente interpondremos una queja ante el juez, porque no puede hacer un fallo de culpabilidad con todo el caudal probatorio que no se comprobó el delito”, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre los tres meses transcurridos desde la muerte de su hija, el maestro prefirió reservarse sus comentarios al considerar que se trata de un asunto personal.

Sin embargo, afirmó que continuará su lucha legal y que también busca limpiar la imagen de Dafne.

Añadió que el proceso judicial por el asesinato de la menor continúa en los tribunales de la zona sur de Tamaulipas, donde se sigue el caso contra los presuntos responsables.

Por su parte, Alejandro Castellanos, abogado de Gabriel “N”, informó que la defensa cuenta con un plazo de 10 días hábiles, a partir de la notificación de la sentencia, para presentar la apelación.

Ya estamos trabajando en eso para presentar este recurso”, señaló.

Gabriel continuará libre hasta que se agoten todos los recursos legales.