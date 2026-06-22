Campeche enfrenta incremento en la pobreza laboral bajo la administración de Layda Sansores

Bajo la administración de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, el estado de Campeche enfrenta un complejo panorama económico marcado por un aumento en los índices de precariedad laboral. Según el informe más reciente sobre Pobreza Laboral (PL) del INEGI, correspondiente al primer trimestre de 2026, la entidad registró un incremento de 1.6 puntos porcentuales en este indicador, pasando del 33.2% registrado en el primer trimestre de 2025 al 34.8% en el mismo periodo de este año.

La situación laboral en la entidad se ve agravada por un ciclo de rezago persistente donde el 60.3% de la fuerza laboral carece de prestaciones básicas. Este escenario de informalidad, sumado a la pobreza laboral, refleja que un segmento significativo de la población percibe ingresos insuficientes para adquirir una canasta alimentaria mínima.

Caída en la ocupación y desempleo

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan una reducción en la población ocupada, contabilizando 427 mil personas en el primer trimestre de 2026, lo que representa 13 mil empleos menos en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Los sectores de la construcción y el comercio fueron los más afectados por esta disminución.

Asimismo, la tasa de desocupación se ubicó en el 2.8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que equivale a 12 mil personas sin empleo. Este dato muestra un deterioro de 0.7 puntos porcentuales respecto al año anterior, con un incremento notable en el desempleo masculino, que sumó 8 mil personas, mientras que en el caso de las mujeres la cifra alcanzó las 5 mil desocupadas.

Desigualdad en los ingresos

El análisis sectorial muestra disparidades marcadas en el ingreso laboral promedio. Mientras que siete de los 11 sectores económicos reportaron aumentos —destacando los servicios profesionales y financieros con un alza del 12%—, otros sectores como la industria extractiva y eléctrica sufrieron una caída significativa del 11.6%. En cuanto a la brecha de género, los hombres experimentaron un crecimiento del 2.0% en sus ingresos laborales promedio, mientras que en las mujeres se observó una disminución del 0.3%.

Ante este panorama, la ciudadanía demanda al gobierno estatal la implementación de políticas que fomenten la creación de mayores oportunidades laborales, buscando revertir la tendencia negativa en la ocupación y mejorar las condiciones económicas de las familias campechanas.