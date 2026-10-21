Corte valida la entrega directa de recursos del FAIS a pueblos indígenas y afromexicanos

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los municipios deberán entregar, de manera directa, el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al no verse afectada la autonomía.

En la sesión de este miércoles se resolvieron 12 controversias constitucionales en la que se reclamó la entrega de esos recursos, por ser compatible con la autonomía municipal, se ratificaron las facultades de la Secretaría de Bienestar para emitir los lineamientos de operación.

Etapa oscura

El ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, consideró que con esta resolución se termina una etapa oscura para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al reconocerles su autonomía.

“Desde mi punto de vista cierra una etapa oscura, una etapa terrible de la vida del país, en el que los pueblos y las comunidades lo más que alcanzaron en esta Suprema Corte es el reconocimiento como comunidades de hecho en el ámbito agrario.

“Cuando era evidente el despojo de tierras nunca se les dio la capacidad plena para defender sus tierras, y sólo se les reconoció como comunidades de hecho, y esa situación de ampliaba a todos los ámbitos de la existencia de las comunidades”, indicó el ministro presidente Aguilar Ortiz.

Los municipios que promovieron los amparos fueron San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Huixquilucan y Metepec, del Estado de México; San Andrés Cholula, Puebla, y Kanasín, Yucatán.

También Irapuato, Guanajuato; La Piedad, Michoacán; San Juan de Los Lagos y Chapala, en Jalisco; San Juan del Río, Querétaro; la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, y San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Las alcaldías reclamaron que se atentaba contra la autonomía municipal, lo que fue rechazado en los proyectos elaborados por el ministro ponente Giovanni Figueroa.

Disputa

En la sesión, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama revivieron una disputa, por votos en contra para proyectos similares, en la pasada integración de la SCJN.

“En el que se señaló la misma línea argumentativa del asunto que estamos resolviendo hoy, se celebró el 5 de julio de 2025, esa sesión de la Segunda Sala, una sesión histórica, en la que por cierto la ministra Lenia Batres voto en contra.

“Entonces, ese criterio que menciona ella quedó superado el 5 de julio con este amparo en revisión 782/2024 y que derivó, exactamente en una jurisprudencia”, dijo la ministra Esquivel Mossa, lo que provocó la respuesta inmediata de su colega.

“Yo le comento a la ministra Yasmín, porque ya parece que el tema es entre ella y yo; no, mi queja es con la anterior integración, sí tiene que ver su propia votación, no es a la ministra a la que cuestiono.

“Y, por supuesto que no acepto, de ninguna manera que yo pudiera estar en contra de la entrega de recursos a pueblos y comunidades, efectivamente estuve en contra de ese amparo, porque justamente no quiso resolver la entrega de recursos, en este caso, a la comunidad indígena que se quejó”, precisó la ministra Batres Guadarrama.