Desmantelan gaseras clandestinas en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó en Veracruz una serie de cateos que derivaron en el desmantelamiento de dos gaseras clandestinas y el aseguramiento de más de 15 mil litros de gas LP almacenados y distribuidos sin permisos oficiales.

Los operativos, realizados en Acayucan y Tuxpan, forman parte de la estrategia federal contra el mercado ilegal de hidrocarburos, una actividad que en la entidad mantiene vínculos con redes locales de distribución y con prácticas de riesgo para la población.

En Acayucan, personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional ingresó a un inmueble habilitado como punto de venta irregular.

En el sitio se localizaron tres mil litros de gas LP contenidos en un tanque fijo, además de un dispensador con manguera y llave de paso.

Un hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

El cateo contó con apoyo de la Policía Federal Ministerial, peritos especializados, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Un día después, en Tuxpan, la FGR aseguró casi 12 mil litros de gas LP en un predio ubicado en la Barra Norte, donde operaba una estación de carburación improvisada.

En el lugar se encontraron 58 cilindros, dos tanques de almacenamiento, un autotanque y equipo para el llenado y redistribución del combustible.

Un hombre identificado como Juan “N” fue detenido durante la intervención.

Tanques de gas Foto: Especial

De acuerdo con autoridades federales, estos puntos clandestinos no solo representan un riesgo por el manejo irregular de sustancias inflamables, sino que también forman parte de un circuito de comercialización que evade controles de seguridad, normatividad energética y obligaciones fiscales.

La presencia de autotanques y tanques de gran capacidad indica que no se trata de expendios menores, sino de centros de acopio con capacidad para abastecer rutas locales.

Los aseguramientos se suman a otros operativos recientes en la entidad, donde la FGR ha decomisado combustible, vehículos y equipo utilizado para la extracción y venta ilegal.

Aunque las autoridades federales destacan la coordinación interinstitucional, especialistas consultados advierten que la proliferación de gaseras clandestinas revela fallas persistentes en la supervisión energética y en la vigilancia territorial, especialmente en zonas donde la demanda doméstica de gas LP es alta y la presencia institucional es limitada.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La FGR informó que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables de la operación y financiamiento de estos centros clandestinos.

JCS