¿Qué causa el consumo desmedido de clorhidrato de ketamina? Sustancia asegurada en Cancún

Como parte de las acciones para combatir el tráfico internacional de drogas, autoridades federales aseguraron 2.66 kilogramos de clorhidrato de ketamina ocultos en un equipaje que llegó al Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, procedente de Bogotá, Colombia.

El decomiso fue realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante labores de inteligencia, análisis de riesgo y control aduanero en una de las principales terminales aéreas del país.

De acuerdo con el comunicado oficial, el equipaje fue identificado mediante los protocolos institucionales de análisis de riesgo, por lo que fue sometido a una inspección especializada.

La propietaria del equipaje no obtuvo la autorización para ingresar al territorio nacional por parte de la autoridad migratoria. Sin embargo, las autoridades precisaron que, conforme a los procedimientos de control aduanero aplicables al equipaje documentado, se llevó a cabo la revisión correspondiente.

Durante la inspección, el personal especializado detectó un doble fondo en la maleta, donde se encontraba oculta la sustancia.

El equipaje y el clorhidrato de ketamina quedaron a disposición de las autoridades competentes, que integrarán la carpeta de investigación para determinar el origen, destino y posibles responsables del cargamento.

La sustancia en el equipaje fue identificado mediante los protocolos institucionales de análisis de riesgo. X

Refuerzan controles contra el tráfico de sustancias ilícitas

La ANAM señaló que este aseguramiento forma parte de las estrategias permanentes del Gabinete de Seguridad para fortalecer la vigilancia en puertos, aeropuertos y cruces fronterizos.

Las autoridades destacaron que los trabajos de inteligencia y los mecanismos de detección buscan impedir el ingreso de sustancias ilícitas al país y fortalecer las capacidades de reacción frente a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

¿Qué es el clorhidrato de ketamina?

El clorhidrato de ketamina es un medicamento con uso médico autorizado como anestésico en procedimientos quirúrgicos tanto en medicina humana como veterinaria. Sin embargo, su desvío hacia el mercado ilegal lo ha convertido en una droga de alto riesgo por sus efectos disociativos y alucinógenos.

En el mercado ilícito suele comercializarse como un líquido incoloro e inodoro o en forma de polvo blanco, presentaciones que facilitan su ocultamiento y distribución.

Una droga vinculada al abuso y a delitos

Especialistas en salud y organismos internacionales advierten que el consumo recreativo de ketamina puede provocar alteraciones severas en la percepción, pérdida del control corporal y una sensación de desconexión con la realidad.

Entre sus principales efectos se encuentran:

Distorsión de la percepción visual y auditiva.

Pérdida de coordinación y capacidad de reacción.

Alteraciones del juicio y la memoria.

Depresión, delirio y amnesia.

Problemas respiratorios potencialmente mortales.

Incremento de la presión arterial.

Aunque los efectos alucinógenos suelen durar entre 45 y 90 minutos, las alteraciones en la coordinación y la capacidad para tomar decisiones pueden prolongarse durante varias horas.

Además, autoridades de distintos países han documentado que esta sustancia ha sido utilizada en algunos casos para incapacitar a víctimas durante la comisión de agresiones sexuales, debido a sus propiedades sedantes y anestésicas.