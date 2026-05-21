Desafueran y detienen a la alcaldesa de Jiquipilas, Chiapas, por corrupción

La alcaldesa del municipio de Jiquipilas, Chiapas, Blanca Yaneth Chiu López, fue desaforada del cargo, con ella cinco regidores y la síndica municipal Elsa Ruiz Fernández, luego que un juez liberara una orden de aprehensión por los delitos de corrupción en agravio de la empresa AVIMARCA.

La alcaldesa fue detenida al igual que los regidores y la síndica municipal, por lo que en sesión ordinaria de los diputados locales se declaró la falta al cargo y se procedió a nombrar a Benérita Vela Avendaño con 35 votos a favor para entrar a en el ejercicio de sus funciones a partir de este 21 de mayo del presente año.

Asimismo, fue votado el desafuero de la síndica municipal Elsa Ruiz Fernández; René Alberto Pimentel Mandujano, primer regidor; Sara Cruz Juárez, segundo regidor; Amílcar Díaz Sánchez, tercer regidor; Juan Fernando Jiménez Alvarado, quinto regidor y Olivia Espinoza Mendoza, regidora de representación proporcional.

Los diputados locales de Chiapas Foto: Especial

Apenas ayer miércoles, Blanca Yaneth Chiu López asistió a la Segunda Convención Financiera en Chiapas, acompañando al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“Estoy convencida de que el trabajo coordinado entre los gobiernos municipales y estatal nos permite avanzar con resultados positivos, siempre priorizando las necesidades de la ciudadanía y construyendo un mejor futuro para todos”, escribió en sus redes sociales.

JCS