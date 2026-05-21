Tere Jiménez amarra alianza con la CMIC: Grandes obras de infraestructura se asignarán a constructoras locales

Aguascalientes, Ags.– Durante la toma de protesta del XXIII Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad, la gobernadora Tere Jiménez ratificó su compromiso con el empresariado local al anunciar que las obras de infraestructura clave para el cierre de su administración serán ejecutadas por constructoras de Aguascalientes.

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El anuncio, realizado en la Arena San Marcos, busca consolidar el crecimiento económico del estado mediante inversiones en los rubros carretero, vial, de salud y vivienda.

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"Queremos que las inversiones sigan llegando a Aguascalientes y que siga el desarrollo... vamos a seguir con este ritmo, con este rumbo", afirmó la mandataria.

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Por su parte, César Adrián Jaime Valdivia asumió la presidencia de la CMIC Delegación Aguascalientes en sustitución de Arentsen Dávila Ramírez. Jaime Valdivia aseguró que las empresas formales del estado están unidas y preparadas para demostrar su competitividad y seriedad empresarial.

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Al evento asistieron figuras clave de la política y el sector empresarial local, entre ellos el alcalde de la capital, Leonardo Montañez, quien calificó a la construcción como uno de los sectores más nobles y el principal motor económico de la región debido a su alta demanda de mano de obra y materiales.