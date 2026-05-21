“Perfect Day” no está muerto: Greenpeace afirma que Royal Caribbean puede salvar su megaproyecto

El pasado martes 19 de mayo, Royal Caribbean presentó formalmente el desistimiento del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto “Perfect Day”, el mismo día que Alicia Bárcena, anunció públicamente que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no aprobaría la construcción del parque acuático en Mahahual, Quintana Roo.

En un comunicado de prensa, la Semarnat destacó que con base en esta decisión tomada por el promovente, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), "realizó las actuaciones administrativas correspondientes para concluir el procedimiento conforme a derecho y de acuerdo con la legislación ambiental aplicable".

Al respecto, Aleira Lara, directora ejecutiva de Greenpeace México, explicó que en palabras de la Semarnat, no hubo un rechazo con argumentos técnicos y científicos por los impactos ambientales de "Perfect Day", como prometió la secretaria Alicia Bárcena, sino que Royal Caribbean decidió retirar el proyecto, lo que abre la puerta para que pueda modificarlo con base en las observaciones de la propia Semarnat, y eventualmente volverlo a presentar a evaluación.

"Lo que estamos demandando varias organizaciones de la sociedad civil, incluida Greenpeace, es que necesitamos una prohibición, una cancelación total al proyecto, y no permitir ni que éste ni otro proyecto se pueda construir ahí o en otro lugar con impactos como los que planteaba Perfect Day", destacó.

Organizaciones ambientalistas alertaron sobre el impacto socioambiental del megaproyecto “Perfect Day” en Mahahual. Especial

En entrevista con Excélsior, la directora ejecutiva de Greenpeace México, señaló que lo que la sociedad civil está poniendo en la mesa, es que debe haber una política de Estado que proteja los ecosistemas, en este caso en la Península de Yucatán, que es blanco de proyectos extractivistas de grandes corporaciones.

"Esperamos que Alicia Bárcena honre la palabra de la institución, de la Secretaría de Medio Ambiente, del gobierno mexicano, porque hay elementos suficientes para rechazar el proyecto", manifestó.

Aleira Lara llamó a las personas que apoyaron las diferentes iniciativas de las ONG's contra "Perfect Day", a que se mantengan vigilantes y exijan una respuesta contundente de la Semarnat para este proyecto en Mahahual, Quintana Roo.

Paso a paso

Según la relatoría del trámite administrativo que hace la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Royal Caribbean pretendió fragmentar este proyecto en tres Manifestaciones de Impacto Ambiental: "Perfect Day", “Beach Club Perfect Day" y “Construcción de un Muelle para Cruceros de Uso Privado".

"Se identificó que dichos proyectos guardaban relación funcional, operativa y ambiental entre sí, por lo que la autoridad ambiental determinó la necesidad de analizarlos de manera integral y no fragmentada, a fin de valorar adecuadamente sus posibles impactos acumulativos y sinérgicos sobre los ecosistemas costeros y marinos de la región", detalló.

La Semarnat indicó que luego de realizar un análisis técnico, ambiental y jurídico, y tomar en cuenta 14 mil 411 comentarios de la consulta pública, detectó impactos por la presencia de vegetación de manglar dentro de la poligonal del proyecto, y riesgos de alteración al balance hidrológico del acuífero.

Además de insuficiencia de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental, así como ausencia de análisis suficientes sobre posibles afectaciones a ecosistemas acuáticos y arrecifales dentro de la zona de influencia del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, entre muchas otras.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que las decisiones en materia ambiental se toman con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público.

"La protección del Sistema Arrecifal Mesoamericano, los manglares, acuíferos y ecosistemas costeros del Caribe Mexicano constituye una prioridad ambiental para el Gobierno de México", agregó.