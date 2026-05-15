Los sabores de La Paz, BCS, un viaje que mezcla el desierto y los mares para llevarlos a la mesa

Una mezcla única de alimentos que hoy forman parte de las experiencias "del mar a la mesa", "del rancho a la mesa" y "del huerto a la mesa".

Las tres propuestas se materializan en múltiples eventos y festivales que deben formar parte del próximo viaje a la capital de Baja California Sur.

Festival del Ostión (Oyster Fest)

Evento que reúne granjas ostrícolas mexicanas y chefs. Cada uno con su propuesta de sabores, texturas, colores y aromas "del mar a la mesa".

Un encuentro en el que participa toda la cadena productiva y que privilegia la conservación del océano mediante la producción local sostenible, el trabajo y los saberes comunitarios, así como el turismo responsable.

La ostricultora es la alternativa ideal para preservar las especies marinas y fomentar un consumo consciente, siendo una práctica ambientalmente responsable.

Es, sin duda, una experiencia multisensorial frente al mar, con música en vivo y otras expresiones muy al estilo Baja Sur.

Quinta edición, sábado 16 de mayo, La Paz, BCS, Orchid House.

https://www.amexo.co/event-details/festival-del-ostion-la-paz-1

La Pazión por el Sabor

Otro evento emblemático de Turismo Gastronómico en La Paz, BCS, es La Pazión por El Sabor.

Más de 130 restaurantes, productores locales, casas vinícolas y cervecerías artesanales se reunirán para ofrecer una experiencia llena de sabores, ambiente y solidaridad.

La Pazión por el Sabor refleja la riqueza, diversidad e innovación de la cocina y de la bebida de Baja California Sur.

En esta edición, el grupo invitado será Kabah y lo recaudado ayudará a diversas instituciones, desde los bomberos de La Paz, hasta la Cruz Roja de Baja California Sur.

13.ª edición, viernes 29 de mayo, La Paz, BCS, Paraíso del Mar.

https://www.pazionporelsabor.com/

Festival del Mango en Todos Santos

En el Pueblo Mágico de Todos Santos se realiza el Festival del Mango, una propuesta gastronómica que se lleva a cabo en la plaza Francisco I. Madero de esta comunidad, en la que participan alrededor de 70 restaurantes y artesanos.

Todos los alimentos y bebidas, dulces y salados, se elaboran a base de mango. Una verdadera delicia "del huerto a la mesa" de esta fruta que forma parte de la cocina de Baja California Sur.

Durante el Festival, se realiza el torneo de pesca de orilla en la playa La Bocana de Las Tunas, para cerrar con las Fiestas Patronales del Barrio de San Ignacio.

18ª edición, julio - agosto, Todos Santos, Plaza Francisco I. Madero.

Festival MaQueCho

Una opción más para ese próximo viaje a La Paz, BCS, es el Festival de la machaca, del queso y el chorizo. Ejemplo de la apuesta gastronómica "del rancho a la mesa" de una docena de comunidades que se reúnen en el histórico pueblo minero de San Antonio.

Alrededor de 80 empresas ofrecen productos con mucho sabor sudcaliforniano en un territorio que combina cultura, tradiciones y naturaleza.

5ª edición, diciembre, San Antonio, La Paz, BCS.

Ahora es posible organizar el viaje visitando la página www.golapaz.com .

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