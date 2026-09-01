Gobierno Federal destaca cooperación internacional en materia de seguridad

En el último año, el Gobierno de México realizó intercambio de información y cooperación internacional, con el objetivo de combatir delitos de alto impacto, enfrentar a la delincuencia organizada, atender la migración irregular, combatir el terrorismo y consolidar alianzas estratégicas.

En el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se detalló que se colaboró con las principales agencias de Estados Unidos, pero también con otras naciones del continente americano, Europa, África y Asia.

En concreto, se detalló, entre septiembre de 2025 y junio pasado, se realizaron 55 reuniones de coordinación con autoridades de seguridad y la representación diplomática de Estados Unidos, como la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), el Servicio de U.S. Marshals, la embajada de ese país en México; así como autoridades del Distrito Sur de Texas.

Estos encuentros tuvieron el objetivo de fortalecer los mecanismos de colaboración bilateral, el intercambio de inteligencia y la atención de objetivos de interés común, se explicó en el documento.

México, Estados Unidos y Canadá dieron seguimiento, en el marco del Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas (NADD), a los trabajos para atender los desafíos asociados al tráfico de drogas sintéticas, precursores químicos y salud pública.

En el Segundo Informe se detalló que “en atención a solicitudes formuladas por autoridades nacionales e internacionales, se realizaron 45 acciones operativas que incluyeron localización, presentación, acompañamiento y, en su caso, traslado de personas requeridas para el cumplimiento de mandamientos judiciales y procedimientos migratorios con base en los mecanismos de cooperación internacional”.

En la región de Centroamérica, los Grupos de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) tuvieron reuniones técnicas con Belice, El Salvador y Guatemala para articular estrategias de seguridad bilaterales, que incluyeron la ubicación de personas de interés, su presentación ante las autoridades competentes y, en los casos procedentes, su traslado para fines de deportación, entre otras.

En el periodo del informe, se coordinó el intercambio de información estratégica y operativa con los servicios homólogos de inteligencia y agencias de seguridad de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Con el objetivo de combatir la delincuencia organizada transnacional, mitigar riesgos geopolíticos y atender el fenómeno migratorio irregular”, se detalló.

También se generaron nuevas relaciones bilaterales con los servicios homólogos extranjeros de inteligencia de Argentina, Aruba, Curazao, Marruecos, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Turquía, Túnez y Uzbekistán, así como con agencias de seguridad extranjeras de Alemania, Brasil, Colombia, Estados Unidos de América, Israel, Italia y Países Bajos.