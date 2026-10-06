Se forma la Depresión Tropical Nueve en el Golfo de México

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, se formó la Depresión Tropical Nueve a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a 190 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, sobre el Golfo de México.

La Depresión Tropical Nueve que llevará el nombre del ciclón tropical “Isaías”, tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este a 7 kilómetros por hora.

Su amplia circulación generará lluvias intensas en Tamaulipas (sureste) y Veracruz (norte y centro), vientos máximos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa de Veracruz y de 1 a 2 metros en la costa tamaulipeca.

"Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados", alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, “Isaías” tocará tierra en la costa norte del Golfo de los Estados Unidos durante el fin de semana.

El cono de trayectoria proyecta el impacto el próximo fin de semana entre el este de Luisiana, la costa de Misisipi, Alabama y el Panhandle de Florida.