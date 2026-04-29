Critican en el INE falta de paridad en designaciones de Taddei

Las recientes designaciones en la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizadas por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, desataron una serie de reacciones críticas al interior del propio órgano, principalmente por la falta de paridad de género y el carácter unilateral de los nombramientos.

La consejera Carla Humphrey cuestionó abiertamente la integración anunciada al advertir que “la paridad de género es un principio constitucional que debe regir a todas las autoridades”. Señaló que, con “9 hombres y 1 sola mujer, se incumple claramente con la paridad de integración que el INE impulsa y que, además, se encuentra establecida en la ley”.

En su posicionamiento público, subrayó que la construcción paritaria “debe reflejar la protección y compromiso que tiene este Instituto con los derechos de las mujeres”, al insistir en la necesidad de congruencia institucional.

En la misma línea, el consejero Martín Faz Mora advirtió que los nombramientos no solo vulneran el principio de paridad, sino también el procedimiento interno.

“No se observó la paridad de género, solo se nombró una mujer, incumpliendo el artículo 3, inciso d bis de la LGIPE”, señaló.

Además, criticó que se tratara de designaciones unipersonales, “sin un proceso colegiado para el logro de consensos”, lo que, dijo, impidió una revisión exhaustiva de la idoneidad de los perfiles.

También apuntó que se privilegió a perfiles externos sobre el Servicio Profesional Electoral, “dejando de lado el perfil técnico e imponiendo perfiles políticos”.

Por su parte, la consejera Rita Bell López Vences adoptó un tono más mesurado, aunque no dejó de señalar la disparidad.

Indicó que, de los 10 nombramientos informados, “solo 1 corresponde a mujer y 9 a hombres”, si bien expresó su expectativa de que los cambios “fortalezcan al Instituto”.