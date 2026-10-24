Conatram anuncia que no participará en el paro nacional transportista del lunes 26

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) informó que no participará en el paro nacional convocado por otras organizaciones transportistas para el próximo lunes 26 de octubre y aseguró que sus agremiados continuarán trabajando con normalidad en todo el país.

En un comunicado fechado este sábado 24 de octubre, la organización señaló que tampoco se sumará a bloqueos, cierres carreteros ni suspensiones de actividades.

La confederación sostuvo que mantendrá sus operaciones para garantizar el abasto, la movilidad y la cadena de suministro en México.

Aunque reconoció la legitimidad de las demandas del sector, entre ellas la seguridad en carreteras, el combate a las extorsiones y mejores condiciones fiscales, indicó que privilegiará el diálogo con el Gobierno federal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Guardia Nacional.

Asimismo, exhortó a sus integrantes a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la organización y a no dejarse sorprender por información ajena a sus comunicados.

El documento fue firmado por José Manuel del Hoyo Jasso, secretario general de la Conatram, y dirigido a sus agremiados, medios de comunicación y autoridades.