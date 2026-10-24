Familia de militar estadounidense afirma que Maru Campos sabía de agentes extranjeros

Un trascendido de prensa aseguró que el padre del militar estadounidense, Richard Halliday, fallecido el año pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, donde asegura que la mandataria sí sabía de la presencia de agentes de la CIA en la entidad.

Según la información del portal "Animal Político", la denuncia fue enviada a través de un correo electrónico a la FGR por Robert Halliday padre, quien dijo tener documentos de inteligencia que Campos Galván sí tenía conocimiento de la presencia y las operaciones de agentes extranjeros en Chihuahua.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua desmintió la publicación sobre la supuesta muerte del militar norteamericano en Chihuahua, quien estaría involucrado en el intercambio de inteligencia.

El señor Robert Benjamin Halliday compareció ante el Ministerio Público en Ciudad Juárez, para reportar la ausencia de su hijo, Richard Halliday, cuya desaparición se ubicó a partir del 23 de julio de ese mismo año.

Manifestó que su hijo pertenecía al Ejército de los Estados Unidos y estaba adscrito a la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, y expresó su sospecha de que pudiera encontrarse en Ciudad Juárez.

El 11 de abril de 2023, la investigación fue cerrada en virtud de que obra en el expediente un informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, en el que se informa que Richard Halliday cruzó la frontera hacia Ciudad Juárez el 28 de marzo de 2020, a bordo de un vehículo Toyota Camry, que a los pocos minutos regresó a El Paso, Texas.

De acuerdo con información pública, el 24 de abril de 2024, el Ejército de los Estados Unidos informó a la familia Halliday el cambio de estatus del soldado Richard Halliday de desaparecido a fallecido, determinó que su muerte ocurrió el 23 de julio de 2020, el día en que fue visto por última vez en Fort Bliss.

El gobierno de Chihuahua aseguró que nada en el expediente de la Fiscalía ubica a Halliday en la entidad en 2025 ni lo relaciona con el operativo de El Pinal. Tampoco consta que tuviera la calidad de agente de alguna corporación o agencia.