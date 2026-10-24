La ANTP llama al diálogo para atender los desafíos del transporte de carga en México
La Asociación Nacional de Transporte Privado pide instalar mesas de trabajo permanentes para atender las demandas del sector y evitar afectaciones a las cadenas de suministro.
La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) hace un llamado respetuoso a privilegiar el diálogo, la colaboración y los acuerdos como la vía más efectiva para atender los desafíos del transporte de carga. Reconocemos la legitimidad de las inquietudes del sector y la importancia de escucharlas.
Sin embargo, la suspensión de actividades y los bloqueos de carreteras afectan a millones de personas, interrumpen el abasto y las cadenas de suministro, y frenan la economía y el bienestar de las familias mexicanas.
El diálogo construye soluciones; los bloqueos generan costos para toda la sociedad.
Nuestro compromiso sigue siendo con la seguridad vial, la movilidad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y una logística más competitiva. Por ello, pedimos mantener abiertos los canales de comunicación e instalar mesas de trabajo permanentes, con resultados medibles.
México necesita un sector unido que construya consensos. La ANTP refrenda su disposición para sumar, colaborar y tender puentes.