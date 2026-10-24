La ANTP llama al diálogo para atender los desafíos del transporte de carga en México

La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) hace un llamado respetuoso a privilegiar el diálogo, la colaboración y los acuerdos como la vía más efectiva para atender los desafíos del transporte de carga. Reconocemos la legitimidad de las inquietudes del sector y la importancia de escucharlas.

Sin embargo, la suspensión de actividades y los bloqueos de carreteras afectan a millones de personas, interrumpen el abasto y las cadenas de suministro, y frenan la economía y el bienestar de las familias mexicanas.

El diálogo construye soluciones; los bloqueos generan costos para toda la sociedad.

Nuestro compromiso sigue siendo con la seguridad vial, la movilidad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y una logística más competitiva. Por ello, pedimos mantener abiertos los canales de comunicación e instalar mesas de trabajo permanentes, con resultados medibles.

México necesita un sector unido que construya consensos. La ANTP refrenda su disposición para sumar, colaborar y tender puentes.