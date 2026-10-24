CONCAMIN llama al diálogo ante paro nacional de transportistas del 26 de octubre

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) llamó a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos ante el paro nacional de transportistas previsto para el próximo lunes 26 de octubre, con el objetivo de atender las demandas del sector sin afectar la circulación de personas y mercancías.

En un comunicado difundido este sábado, el organismo empresarial reconoció que las preocupaciones de los transportistas son legítimas y requieren respuestas concretas, particularmente en materia de seguridad carretera, combate al robo y la extorsión, así como en las condiciones de operación del autotransporte de carga.

Ante la movilización anunciada, la CONCAMIN convocó a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), HAMOTAC, FEMATRAC e INDECO a presentar sus planteamientos y aprovechar la disposición de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para dialogar y buscar soluciones.

La confederación aseguró que, mediante sus gestiones, ha conseguido que el Gobierno federal atienda las problemáticas del sector, y afirmó que mantiene comunicación permanente con las dependencias involucradas.Advierten afectaciones al abasto de mercancías

La CONCAMIN subrayó que el transporte de carga es indispensable para el funcionamiento de la industria nacional, ya que permite mantener activas las cadenas productivas, abastecer los mercados y garantizar la entrega oportuna de productos.

Advirtió que una interrupción en la circulación de mercancías podría afectar a sectores que dependen de una distribución rápida, como el floricultor, cuyos productos se comercializan en periodos específicos; el farmacéutico, que requiere entregas oportunas de medicamentos e insumos médicos, y el alimentario, particularmente por el riesgo de retrasos en el traslado de productos perecederos.

El organismo señaló que las consecuencias de una suspensión del transporte no se limitarían a los operadores y las empresas del ramo, sino que también alcanzarían a trabajadores, consumidores y familias mexicanas, además de generar afectaciones a la movilidad.Piden mesas de trabajo con compromisos verificables

Para atender las demandas del sector, la confederación consideró necesario establecer mesas de trabajo entre autoridades y representantes de los transportistas, con carácter resolutivo, una agenda definida, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento.

La CONCAMIN reiteró su disposición a acompañar las negociaciones y contribuir a la construcción de soluciones que fortalezcan al autotransporte y favorezcan la economía nacional.

Finalmente, sostuvo que el diálogo representa la mejor vía para convertir las demandas del sector en soluciones concretas y evitar afectaciones a la actividad productiva del país.