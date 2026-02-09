No necesitamos una democracia barata, necesitamos una democracia efectiva:Beltrones

En el debate sobre lo que se espera de la Reforma Electoral 2026, vamos por un modelo de representación proporcional pura en las cámaras: “La discusión de la reforma electoral no debe centrarse en el tamaño de las cámaras, sino en que cada partido tenga el porcentaje que logró en las urnas”, declaró en entrevista el senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones.

Señaló que se podría disminuir el número de representantes de 500 a 400, o incluso de aquellas cámaras de 300, siempre que se respete la proporción justa obtenida en el proceso electoral, al afirmar: “México es mucho más poderoso por esa pluralidad y habría que respetarla” , puntualizó.

También se manifestó a favor de prohibir la elección eterna de los dirigentes partidarios, pues, dijo, eso solo convierte a los partidos en un negocio para ciertos líderes.

En medio del debate público por la inminente propuesta gubernamental de reforma a las leyes electorales, el senador con licencia Manlio Fabio Beltrones advirtió que México no necesita hoy “una democracia barata, necesitamos una democracia efectiva”.

En entrevista de radio, Beltrones Rivera señaló que, en lugar de discutir cuánto cuestan las elecciones o la democracia, debemos valorar cuánto vale una democracia que garantice nuestra convivencia y resuelva nuestros problemas en paz.

Subrayó que es momento de poner los temas en la mesa y empezar a discutirlos antes de que llegue una iniciativa presidencial de carácter arbitrario, omnímodo y a modo del grupo de poder en turno, que nos haga retroceder o, como le llaman hoy, “nos lleve a una regresión democrática” y no a un avance democrático.

Apuntó que en México se tiene a una presidenta auténtica militante de izquierda y añadió: “Recojamos entonces buena parte de las ideas de esa izquierda para poder garantizar convivencia”.

En ese sentido, propuso impulsar en el debate público la construcción de una representación proporcional pura en las cámaras, donde cada partido valga lo que ganó en las urnas.

Una proporcional pura en la Cámara de Diputados significaría que quien tuvo 41 por ciento, se quede con esa representación; lo mismo para quien tuvo 10 por ciento y quien tuvo 8 por ciento, lo mismo. Esto obligaría a tener gobiernos más compartidos, menos divididos y con una paz social garantizada”, explicó.

Con esta propuesta, dijo, se evitarían mayorías artificiales en las cámaras, sin importar si el número de representantes es 500, 400 o 300, siempre y cuando la representación sea justa respecto a los votos emitidos.

Hay que hacer las modificaciones necesarias para evitar estas mayorías artificiales” que se construyeron hace unos años y que hoy permiten al partido mayoritario cambiar la Constitución a capricho para su gobernanza tranquila, pero que a la vez rompe con la convivencia que debemos mantener.

Actualmente, el partido en el poder con el 41 por ciento de los votos se abroga el derecho de hablar “a nombre del pueblo” como si tuviera el 100 por ciento de la votación.

Insistió en que la discusión pública en torno a la reforma electoral debe enfocarse en una representación pura, y no en la conveniencia o no de reducir el tamaño de las cámaras ni en la permanencia de los plurinominales.

Finalmente, propuso también prohibir la elección eterna de los dirigentes partidarios, pues eso convierte a los partidos en un negocio para ciertos líderes.

