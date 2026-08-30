Delfina Gómez perfila agenda con Morena rumbo a 2027

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reunió a la bancada de Morena en el Congreso local para revisar el avance de la agenda de la Cuarta Transformación y definir las prioridades legislativas del próximo periodo ordinario, en un encuentro en el que participaron integrantes de la dirigencia nacional del partido, entre ellos Ariadna Montiel, Armando Quintero y Citlalli Hernández

Durante la plenaria, la mandataria destacó la coordinación con la presidentaClaudia Sheinbaum Pardo y afirmó que las visitas de la titular del Ejecutivo federal han estado acompañadas de proyectos para atender el rezago histórico de la entidad. "Nunca viene con las manos vacías", expresó Gómez al referirse a inversiones vinculadas con el Plan Oriente, acciones en materia de seguridad, infraestructura hospitalaria y la creación de nuevas universidades para beneficiar a millones de mexiquenses.

En el encuentro también se hizo un balance del trabajo legislativo realizado durante los primeros dos años de la LXII Legislatura. El secretario general de Gobierno,Horacio Duarte Olivares, informó que la bancada de Morena ha respaldado "183 de las 185 iniciativas" enviadas por la gobernadora al Congreso mexiquense y llamó a mantener la cercanía con la ciudadanía. "Hay que reforzar el trabajo territorial", sostuvo, al considerar que será una tarea clave ante los procesos políticos y electorales de los próximos meses.

La ruta legislativa para el siguiente periodo contempla 88 propuestas enfocadas en el combate a la corrupción, la simplificación de trámites administrativos y el fortalecimiento del gobierno digital. El coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez, presentó las iniciativas que, dijo, serán prioritarias para la mayoría legislativa durante el próximo periodo ordinario.

La reunión también sirvió para delinear la estrategia política de Morena en el Estado de México con la mira puesta en 2027. Los asistentes coincidieron en que la coordinación entre los gobiernos estatal y federal será uno de los ejes para dar continuidad a los proyectos de la Cuarta Transformación, en un contexto en el que se prevé una nueva visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad con motivo de su Segundo Informe de Gobierno y del tercer informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.