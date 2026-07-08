Defensa y Aduanas aseguran 2.66 kilos de ketamina en aeropuerto de Cancún

Durante un operativo de inspección en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, fueron asegurados 2.66 kilos de clorhidrato de ketamina, ocultos en el doble fondo de un equipaje procedente de Bogotá, Colombia.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), asignados a la terminal aérea.

Las dependencias informaron que el hallazgo de este precursor químico, utilizado para la elaboración de drogas, fue resultado de trabajos de inteligencia, análisis de riesgo y control aduanero.

El vuelo procedía de Bogotá, Colombia. Cortesía

Detallaron que el equipaje fue identificado mediante los mecanismos institucionales de análisis de riesgo, por lo que se realizó una revisión especializada, como parte de las acciones permanentes de vigilancia e inspección en los puntos de ingreso al país.

La propietaria del equipaje no obtuvo la autorización de internación al país, por parte de la autoridad migratoria; sin embargo, como parte de los procedimientos de control aduanero aplicables al equipaje documentado, se llevó a cabo la inspección correspondiente.

Esto permitió, al personal especializado, localizar la sustancia oculta en un doble fondo del equipaje, el que, junto con la droga, fue puesto a disposición de las autoridades Ministeriales para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.