Revés al CJNG: Capturan a Carlos, sobrino de ‘El Jardinero’, en Nayarit

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó este martes sobre la detención de Carlos “N”, identificado por las autoridades como presunto sobrino de Audias, alias “El Jardinero”, un personaje señalado por las instituciones de seguridad como parte de la estructura de liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información oficial, la captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina en territorio nayarita, junto con otras dos personas identificadas como Gabriel “N” y José Carlos “N”.

Las autoridades estatales señalaron que los tres imputados permanecen bajo prisión preventiva justificada mientras avanzan las investigaciones.

Delitos que investiga la autoridad

La Fiscalía precisó que los detenidos fueron procesados por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, específicamente en la modalidad de posesión de armamento con fines de venta.

Asimismo, enfrentan acusaciones por el delito de encubrimiento por receptación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la fecha exacta de la detención ni el municipio donde ocurrieron los hechos.

Tampoco se han dado a conocer detalles adicionales sobre la participación específica de Carlos “N” dentro de alguna estructura criminal.

Aseguran vehículos y municiones

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron diversos cartuchos y cuatro vehículos.

Entre las unidades decomisadas se encuentran una Jeep Wrangler y una Ford Bronco, además de otros vehículos que permanecen bajo resguardo ministerial.

El aseguramiento forma parte de las evidencias incorporadas a la investigación que actualmente desarrollan las autoridades estatales y federales.

El antecedente… captura de “El Jardinero”

La detención de Carlos “N” ocurre semanas después de la captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, realizada el pasado 27 de abril en Nayarit.

Tras su detención, Flores Silva fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1 Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Recientemente, la defensa del presunto líder criminal promovió recursos legales para evitar una eventual entrega a autoridades estadounidenses.

Aunque la Fiscalía identificó a Carlos “N” como sobrino de Audias Flores Silva, las autoridades no han informado si el detenido desempeñaba alguna función dentro de la estructura criminal.

Hasta ahora, los cargos presentados ante la autoridad judicial se limitan a los delitos relacionados con la posesión de armas y el encubrimiento por receptación.

Las investigaciones continúan abiertas y corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar el grado de responsabilidad de los imputados.