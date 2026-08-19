Jalisco blinda la 'frontera' con Michoacán tras reporte de bloqueos y quema de vehículos

La violencia registrada en Michoacán tras un operativo federal provocó una reacción inmediata en Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus Navarro ordenó reforzar la coordinación de seguridad en los municipios limítrofes para evitar que los hechos se extendieran a territorio jalisciense.

Una serie de enfrentamientos y al menos 11 bloqueos carreteros con vehículos incendiados alteró este miércoles la circulación en la región de Zamora y municipios cercanos de Michoacán, en una jornada marcada por la respuesta de grupos delictivos a un operativo de fuerzas federales.

Ante este escenario, Jalisco activó un blindaje de seguridad en sus límites con Michoacán, con patrullajes y coordinación entre autoridades estatales y federales.

Michoacán amaneció este miércoles bajo tensión por una serie de bloqueos carreteros, quema de vehículos y reportes de enfrentamientos. Amanda Bautista

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que desde las primeras horas del día se estableció una coordinación operativa para mantener vigilancia en la zona fronteriza y prevenir cualquier repercusión de la violencia registrada en Michoacán.

Debido a operativos de seguridad realizados en el estado de Michoacán, hoy desde muy temprano se estableció una coordinación operativa desde el gabinete de seguridad estatal con la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional en los límites de Jalisco y este estado”, informó el mandatario a través de sus redes sociales.

Lemus subrayó que, hasta el momento, no se habían registrado incidentes relacionados con estos hechos dentro de Jalisco, aunque las autoridades permanecían atentas ante cualquier posible eventualidad.

Hasta este momento no se ha registrado ningún incidente en nuestro territorio, pero seguimos atentos ante cualquier eventualidad”, precisó.

La postura del gobernador refleja la prioridad de las autoridades jaliscienses: evitar que los enfrentamientos, bloqueos y acciones de grupos criminales registrados en Michoacán tengan una extensión hacia municipios de Jalisco.

Operativo federal contra objetivos prioritarios

La escalada de violencia ocurrió después de un despliegue federal realizado desde la madrugada en Michoacán, cuyo objetivo fue la captura de personas consideradas prioritarias por las autoridades y presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia matutina que el operativo formaba parte de las acciones de seguridad desplegadas en la entidad.

Tras la movilización de las fuerzas federales, grupos delictivos reaccionaron con bloqueos y quema de vehículos en diferentes puntos estratégicos de la región.

Entre los tramos afectados se reportaron Zamora-La Piedad, Sanabria-Purépero y la autopista México-Morelia-Guadalajara, corredores fundamentales para la movilidad entre Michoacán, Jalisco y otras entidades del occidente del país.

Jalisco refuerza vigilancia en municipios fronterizos

Como medida preventiva, las corporaciones de seguridad incrementaron los patrullajes en municipios de Jalisco colindantes con Michoacán.

La coordinación involucra a autoridades estatales y federales, con presencia de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, además de las instituciones de seguridad locales.

El objetivo es mantener bajo vigilancia los principales accesos carreteros y evitar posibles intentos de incursión o desplazamiento de grupos criminales hacia territorio jalisciense.

Hasta el momento, de acuerdo con el reporte difundido por el Gobierno de Jalisco, la entidad no registra incidentes derivados de la jornada violenta en Michoacán.

Los 11 bloqueos carreteros y vehículos incendiados generaron afectaciones a la circulación en distintos puntos de Michoacán, particularmente en la zona de Zamora y municipios colindantes.

La situación obligó a mantener un monitoreo permanente de las principales vías de comunicación, mientras las autoridades trabajan para recuperar completamente la circulación.

El escenario también mantiene bajo atención los corredores que conectan Michoacán y Jalisco, debido a la importancia económica y logística de estas rutas para el transporte de mercancías y pasajeros.