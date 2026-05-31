Gobernador de Hidalgo refrenda respaldo a Sheinbaum

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reiteró el respaldo de la entidad a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante un evento realizado en la Plaza Juárez de Pachuca, donde aseguró que “las hidalguenses y los hidalguenses están con usted”, en referencia al apoyo del estado a la actual administración federal.

Acompañado por más de 15 mil asistentes, el mandatario estatal destacó que México cuenta con un gobierno “honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo”. Asimismo, reconoció los avances en políticas sociales impulsadas por el gobierno federal, particularmente a través de los Programas para el Bienestar.

Menchaca Salazar destacó acciones federales en materia de salud, educación, infraestructura y seguridad, y señaló que la relación entre Hidalgo y el gobierno federal se refleja en proyectos estratégicos como el tren de pasajeros AIFA-Pachuca, los Polos de Desarrollo para el Bienestar y la tecnificación del campo hidalguense.

El gobernador sostuvo que, pese a los retos actuales del país, existe liderazgo para enfrentar los desafíos y aseguró que continuarán los resultados en beneficio de la población, en coordinación con el gobierno federal.