Decomisan 590 cigarrillos y vapeadores con mariguana en el Aeropuerto de Monterrey

Un cargamento con 590 cigarrillos, ocho envoltorios y 100 sobres con vapeadores que contenían mariguana, fue asegurado en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Apodaca, luego de que un binomio canino detectara la droga en el equipaje de un pasajero que viajaba desde Guadalajara hacia Nuevo León.

El aseguramiento fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), tras recibir una denuncia anónima relacionada con el posible transporte de narcóticos a través de la terminal aérea, de acuerdo a ABC Noticias.

Durante la revisión, el perro especializado en la detección de sustancias ilícitas marcó una maleta, por lo que los agentes procedieron a inspeccionarla y localizaron los productos con mariguana, además de dos teléfonos celulares y documentación.

Decomisan cristal en Monterrey

Un cargamento de alrededor de 200 kilogramos de cristal fue decomisado por autoridades estatales luego de una persecución en Monterrey, Nuevo León, que además derivó en la detención de dos hombres armados.

Los hechos iniciaron en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Lincoln, donde los ocupantes del vehículo intentaron escapar, por lo que se inició una persecución que se prolongó por dos o tres kilómetros.

Durante su huida, los ahora detenidos realizaron detonaciones contra los elementos ministeriales, quienes repelieron la agresión.