Capitanía de Puerto declara emergencia por restos de hidrocarburo en río Seco, Tabasco

Una nueva crisis ambiental sacude al municipio de Paraíso, Tabasco.

El río Seco, afluente ubicado en las inmediaciones de la refinería Olmeca, enfrenta una grave contaminación por hidrocarburos derivada presuntamente del reciente incendio registrado en las instalaciones de Pemex, que dejó como saldo cinco personas fallecidas.

De acuerdo con vecinos, las aguas del río Seco comenzaron a presentar iridiscencias características de residuos de hidrocarburo.

De hecho, la Secretaría de Marina, a través de la Capitanía de Puerto Regional de Dos Bocas, advirtió que se han detectado residuos de hidrocarburos en inmediaciones del río Seco, lo cual “representa un riesgo para la navegación, la seguridad marítima y el medio ambiente”.

Ante la magnitud del daño, la Capitanía de Puerto declaró situación de emergencia y emitió una restricción total de actividades en el cuerpo de agua: queda prohibido pescar, navegar y realizar cualquier actividad recreativa en la zona afectada hasta nuevo aviso.

Las embarcaciones que transiten en las inmediaciones están obligadas a extremar precauciones y reportar cualquier avistamiento adicional de contaminación.

Autoridades despliegan barreras de contención por presencia de hidrocarburo

Para contener el avance del hidrocarburo, autoridades desplegaron barreras de contención a lo largo del río, además de material absorbente y equipo especializado para la recolección de residuos. Los trabajos de resarcimiento del daño ambiental son coordinados de manera conjunta por la Marina, Pemex y Profepa, bajo la supervisión del Sistema Estatal de Información Ambiental y Cambio Climático (SEIACC).

El río Seco, vital para comunidades pesqueras y actividades productivas locales, permanece en alerta mientras las autoridades trabajan contra el tiempo para evitar que la contaminación se extienda hacia otros cuerpos de agua de la zona.

Este aviso se emite a unos días del incendio en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, la cual, según Pemex, se originó debido al desborde de aguas aceitosas hacia afuera del complejo.

Dijo que estos hidrocarburos se estancaron y posteriormente se incendiaron, lo que dejó cinco muertos.

Queda estrictamente prohibido realizar maniobras que puedan agravar la dispersión del contaminante”.

Alerta ambiental en Tabasco

Detección de residuos de hidrocarburos en el río Seco, junto a la refinería Olmeca.

Restricción: se establece una zona de precaución y restricción; prohibida la navegación y pesca en el área afectada.

Antecedentes: la fuga ocurre tras un incendio por desborde de aguas aceitosas que dejó cinco muertos.

Acciones: autoridades realizan labores de contención y mitigación para reducir el impacto ambiental.

Contacto: reportar avistamientos a los teléfonos: 933-333-0888 y 933-112-4503, o al Canal VHF 16.

*mcam