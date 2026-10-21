Debe Guadalupe Taddei reflexionar seriamente su renuncia al INE por manejo poco transparente de recursos: Beltrones 

El senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que la situación en el Instituto Nacional Electoral (INE) es grave, luego que diversos medios de comunicación revelaran inconsistencias y un manejo poco transparente en la administración del órgano electoral.

Ante estas inconsistencias, el legislador urgió a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a reflexionar seriamente sobre su salida del cargo.

En entrevista, el legislador aseveró que la posición de Taddei se encuentra "sumamente comprometida" por la evidencia sobre el uso opaco de los recursos públicos.

Beltrones sostuvo que el origen de esta crisis no es fortuito, sino el resultado directo de una reforma legislativa irresponsable aprobada de forma apresurada por la mayoría del partido oficial en el Congreso de la Unión.

El senador sonorense recordó que dicho cambio legal cercenó la naturaleza colegiada del INE, un principio que históricamente funcionó como un blindaje institucional para garantizar el equilibrio, la contención y la rendición de cuentas dentro de las decisiones operativas de la máxima autoridad electoral del país.

Explicó que la modificación se aprobó de manera subrepticia durante una sesión nocturna en la que se debatía la reforma al Poder Judicial. En ese contexto, se introdujo de último momento una reserva fuera de agenda para arrebatarle al pleno del Consejo General la atribución de definir y ratificar a los principales mandos de la estructura administrativa.

Estoy seguro de que, de esta última modificación legislativa, propuesta y aprobada en una sesión de madrugada y fuera de agenda, ni la presidenta Sheinbaum se enteró. Ahí está el error cuyas consecuencias ya sufrimos”, puntualizó el legislador al subrayar el carácter arbitrario y falto de consenso con el que se concretó la enmienda.

Con la entrada en vigor de esa reforma, se otorgó a la Presidencia del Consejo General la facultad unilateral de nombrar de forma directa a los titulares de áreas operativas estratégicas, entre ellas la Dirección Ejecutiva de Administración, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, prescindiendo del consenso del colegiado.

A juicio de Manlio Fabio Beltrones, otorgar este poder unipersonal abrió la puerta a nombramientos caprichosos y eliminó los contrapesos necesarios para supervisar el gasto público dentro del organismo, derivando en los problemas de gestión presupuestal que hoy enfrentan a la institución con la opinión pública.

El senador Beltrones advirtió que para frenar las decisiones arbitrarias y restaurar el prestigio del árbitro electoral es indispensable corregir el rumbo legislativo de inmediato. Por ello, exigió impulsar una nueva reforma a la ley electoral para reintegrar al pleno del Consejo General la facultad exclusiva de nombrar a los altos funcionarios del instituto, garantizando nuevamente la colegiación, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.