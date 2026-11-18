Hacer del continente americano la “joya del mundo”, libre del narcoterrorismo, de las redes de corrupción y del financiamiento ilegal que les permite operar, es la misión en la que trabajan los funcionarios de la administración Trump, aseguraron la zar antidrogas, Sarah Carter, y el jefe de la DEA, Terry Cole.

En una conversación dentro del podcast “La guerra más larga de América”, destacaron las acciones que se han emprendido en los últimos dos años para desmantelar a estas organizaciones y enjuiciar a quienes han apoyado, mediante el lavado de dinero, que sigan traficando drogas.

“Creo, Terry —y sé que tú también lo crees—, que el hemisferio occidental podría ser, literalmente, la joya del mundo. Podría suponer un cambio, una nueva trayectoria, un giro geopolítico como nunca antes hemos visto. Solo tenemos que arrebatarles el dinero a los cárteles y desmantelarlos —financiera y físicamente, además de acabar con su cúpula—, todo al mismo tiempo. Y creo que ellos saben que estamos haciendo precisamente eso”, advirtió Sarah Carter.

Destacó que para este objetivo mantienen una estrecha colaboración con los países del hemisferio, como Colombia, Ecuador y Guatemala, y en un caso particular, México, a través de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“Si colaboramos con nuestros socios en toda la región —como en el caso de México, donde se está llevando a cabo una operación increíble y el país ha estado en la primera línea de este esfuerzo—, logramos resultados. Usted (Terry Cole) publicó una foto con el secretario de Seguridad, García Harfuch; hablemos de su papel, de la colaboración con usted y de cómo trabajar con nuestros socios internacionales garantiza el éxito”, planteó Carter.

“Hemos estado involucrados en operaciones internacionales durante casi 50 años; se trata de una iniciativa estratégica y no hay mejor momento para llevarla a cabo. Sí, estamos desarrollando capacidades en la región, sí estamos compartiendo información de inteligencia, pero, ante todo, se trata de nuestro país, de nuestros ciudadanos y de nuestras fronteras”, añadió Terry Cole.

Durante el podcast, ambos funcionarios recordaron a los 89 agentes federales que han muerto en el combate a las organizaciones criminales en diversos países de América Latina, como fue el caso de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, en febrero de 1985, a manos del Cártel de Guadalajara.

El administrador de la DEA señaló que gran parte de la tarea consiste en ir minando a estas organizaciones, como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo, entre otros, en el caso de México.

“Creo que la situación actual está claramente definida: se trata de individuos designados como terroristas. Han causado más muertes en suelo estadounidense que cualquier otro conflicto bélico en la historia de nuestro país. Es un asunto importante. Se trata de sus ganancias, de su capacidad para controlar entornos sociales, la política y naciones enteras; ese es el nivel de letalidad de estos narcoterroristas. Y, en efecto, son terroristas —ya sea que estén en México o en Colombia— que siguen enviando veneno”.

“Para nosotros, esto es un asunto de gran importancia. En primer lugar, se trata de un intento de fomentar adicciones desde una edad temprana entre nuestros jóvenes. Buscan ejercer control y dominio en lo que respecta a la inteligencia. Se aprovechan de la corrupción; la utilizan como una herramienta. Hablamos de esto recientemente: tuvimos representantes de más de 110 países y mantuvimos reuniones paralelas con ellos. Es la primera vez en la historia de la DEA que, al enumerar las cinco principales preocupaciones, la corrupción aparece en tercer lugar. Así es; es algo que estos países nunca antes habían señalado abiertamente. Ya sea la corrupción que observamos en Centroamérica, en México o en el Cono Sur, la gente está empezando a hablar de ello”, sostuvo.

Durante el programa, Cole y Carter coincidieron en que todos los funcionarios de los departamentos de Estado, de Justicia y del Tesoro se encuentran alineados con la estrategia liderada por el presidente Trump contra estos grupos criminales.