David Kershenobich destaca el humanismo en el Día del Médico y la Médica

El secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció la labor humanista del personal médico en su día. Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Salud federal felicitó a las y los médicos en el marco del Día del Médico y la Médica.

El funcionario destacó la vocación y el compromiso humanista en su formación universitaria y ejercicio diario. David Kershenobich señaló que la labor médica va más allá de atender padecimientos, pues implica comprender el entorno y los sentimientos de la población, un enfoque que alineó con las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Paro.

"Las médicas y los médicos empiezan desde su formación en las universidades, en las aulas, y ahí empiezan con ese compromiso muy importante que tiene la Presidenta, que es el humanismo. La profesión de medicina es una de las que más tiene que ver con el humanismo", enfatizó.

El funcionario federal expuso que desde la formación de los médicos están en contacto con la población y no solamente conocen sus padecimientos, sino también sus sentimientos y entorno social.