Daño a electrodomésticos, otro impacto de las fallas al suministro eléctrico

HERMOSILLO.— De acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico es responsabilidad del Estado mexicano responder a los usuarios de consumo doméstico, en caso donde las fallas en la distribución y suministro de la energía eléctrica, ocurran descomposturas en los aparatos electrodomésticos, pero qué debe hacer el ciudadano para presentar un reporte documentando que el desperfecto fue por una falla en la red pública y cómo podemos evitar que ocurran estas descomposturas.

Excélsior entrevistó a electricistas, técnicos y líderes de asociaciones quienes explican estrategias para evitar que los cortes al suministro de energía por fallas en la red de distribución y transmisión, fenómenos meteorológicos (como tormentas), sobre demandas de energía o temperaturas extremas, generen descomposturas o fallas en aparatos del hogar.

Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo que lleva más de 60 años luchando por mejoras en la prestación de servicios públicos, explicó que la Ley del Sector Eléctrico, su reglamentación y el contrato de servicio entre clientes domésticos con la Comisión Federal de Electricidad, establece los pasos a seguir para lograr un rembolso, reparación o reposición de un electrodoméstico en caso de que por fallas en la distribución y transmisión, ocurran averías.

Este es el proceso para reclamar descomposturas en electrodomésticos por fallas en el suministro eléctrico. Especial

Lo primero es llamar al 071 de atención a clientes, poner la queja en el caso de que ocurran fallas constantes en el suministro y anotar el número de reporte que el operador te proporciona, hacer un escrito dirigido a la CFE, identificarnos con el número de servicio, nombre y demás datos que aparecen en el recibo, hacer una narrativa de lo ocurrido y solicitar la reparación del daño”, explicó Ignacio Peinado.

Éste indicó que el documento debe ir firmado, llevar una copia y entregarlo en un Módulo de Atención donde al ciudadano deben firmarle la copia de recibido, porque en caso de que pase un tiempo determinado de 10 días y la paraestatal no haya respondido al cliente, de acuerdo con la Ley estaría reconociendo la falla y obligado a proceder a la reparación del daño.

Lo anterior está estipulado en el artículo 10 del Reglamento a la Ley del Sector Eléctrico, así como en el Contrato para Casa Habitación.

Prevalencia de la varilla a tierra

El líder de la Unión de Usuarios, técnicos y electricistas en reparar e instalar electrodomésticos, destacaron como requisito primero e indispensable en el hogar para la reparación del daño, en los casos de interrupciones en el suministro de energía por fallas en la distribución y transmisión de la electricidad, el tener debidamente conectada la varilla a tierra.

Ésta es un tubo de metal, clavado profundamente en el suelo, conectado con un cable conductor de electricidad a la red doméstica, que funciona como una ruta de escape para las descargas de energía; por ejemplo, si existe un corto circuito, la varilla envía la corriente peligrosa directo a la tierra en lugar de electrocutarte; también desvía los picos de voltaje altos (como los rayos en tormentas) lejos de electrodomésticos para evitar que se quemen.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana todos los hogares deberían tener una varilla a tierra sepultada por lo menos a un metro y medio, en caso de que se valla la luz y esto haga descomponerse un electrodoméstico, es lo primero que revisan los técnicos de CFE para proceder a un rembolso y si el hogar no cuenta con la varilla a tierra correctamente instalada, la reparación del daño no procede.

Juan Pablo, quien lleva más de 30 años dando mantenimiento e instalando coolers, aires acondicionados de ventana y minisplit, advirtió que la varilla a tierra es lo primero que revisan los técnicos de las empresas que venden electrodomésticos para hacer válida la garantía de un producto como refrigeradores, microondas, televisiones y otros aparatos.

La empresa productiva del Estado cuenta con el número telefónico 071 para atender reportes ciudadanos relacionados con interrupciones. Cuartoscuro

Entre los aparatos que más se descomponen con los fallas en la distribución de energía, destacan los aires acondicionados y los refrigeradores, equipos costosos, de alto consumo de energía que tienen una tarjeta de circuito susceptibles a la variación del voltaje.

Los especialistas también destacaron que la reparación del daño porque se fue la luz, no procede cuando la falla en el suministro es ocasionada por fenómenos naturales como huracanes, tormentas y la caída de un rayo.

En las últimas semanas, en diversas ciudades del país, principalmente en zonas urbanas populares, han ocurrido cortes en el suministro de energía por fallas en la distribución, las autoridades han aclarado que éstos no son apagones porque son de corta duración, además señalan que el país tiene una buena generación de energía pero falta reforzar la red de distribución pública nacional.