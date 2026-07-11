INEHRM apuesta por la formación crítica y social; será autónomo

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) inició una nueva etapa tras el decreto presidencial que lo convierte en organismo público descentralizado y le otorga facultades para impartir educación superior, además de sus funciones de investigación y divulgación histórica.

En entrevista con Excélsior, el director del Instituto, Felipe Ávila, explicó que el nuevo proyecto académico busca diferenciarse de la oferta existente en universidades públicas y privadas al plantear un modelo de formación en ciencias sociales y humanidades con énfasis en pensamiento crítico, compromiso social y vinculación directa con la realidad del país.

Vamos a ofrecer una formación académica distinta que no se está dando prácticamente en ninguna institución pública o privada”, señaló.

Nuevo modelo educativo con enfoque en ciencias sociales

De acuerdo con Ávila, el rediseño del INEHRM parte de dos ejes: una formación teórica sólida basada en los desarrollos más recientes de las ciencias sociales y las humanidades, así como una orientación que busca que los estudiantes desarrollen conciencia social y política a lo largo de su trayectoria académica.

Felipe Arturo Ávila Espinosa, director del INEHRM. Foto: Mateo Reyes/Archivo

El modelo, dijo, retoma la tradición de universidades públicas mexicanas de las décadas de 1970 y 1980, caracterizadas por una vida académica colegiada y una relación estrecha entre la academia y los problemas sociales del país.

Formación académica vinculada con la administración pública

Uno de los componentes centrales del nuevo esquema será la vinculación entre la formación académica y la práctica institucional, particularmente en el ámbito de la administración pública.

Ávila comparó el modelo con el de carreras como medicina, donde la formación incluye contacto directo con la práctica profesional desde etapas tempranas.

En ese sentido, explicó que los planes de estudio buscan que los estudiantes comprendan desde su formación los desafíos reales del Estado mexicano, como la operación de programas sociales, procesos de auditoría, transparencia, licitaciones y planeación gubernamental.

Los funcionarios públicos aprenden enfrentándose a desafíos que no esperaban”, señaló.

El Instituto contempla ofrecer, en una primera etapa, tres licenciaturas: Historia; Ciencias Sociales y Humanidades; y Administración Pública y Buen Gobierno. También prevé tres maestrías, dos especialidades y diversos diplomados en temas como migración, ecología, inteligencia artificial, violencias, derechos humanos y movimientos sociales.

Debate sobre el perfil académico del nuevo INEHRM

El proyecto ha abierto interrogantes sobre el perfil de la institución y su posible orientación ideológica, debido al énfasis en el “compromiso social” como parte del modelo formativo.

Cuestionado al respecto, Ávila sostuvo que la legitimidad del Instituto dependerá de la calidad académica, la planta docente y la producción de conocimiento, así como de su evaluación bajo estándares similares a los de centros públicos de investigación como el CIDE, el CIESAS o El Colegio de México.

Nos vamos a sujetar a los parámetros de rigor académico científico. El trabajo será el principal indicador de calidad”, afirmó.

No obstante, subrayó que el proyecto sí plantea una orientación explícita de formación con responsabilidad social.

Investigación sobre movimientos políticos contemporáneos

Uno de los ejes de investigación del nuevo Instituto será el estudio de los movimientos políticos contemporáneos, incluyendo el avance de la extrema derecha a nivel internacional.

Ávila señaló que estos fenómenos no son nuevos en la historia contemporánea y los relacionó con procesos como el nazifascismo en Europa durante el siglo XX.

Sostuvo que el resurgimiento de movimientos supremacistas y xenófobos en distintas regiones debe analizarse desde la academia, así como su impacto en la política internacional y en América Latina.

Foto: X: @INEHRM.

INEHRM arranca como organismo autónomo con presupuesto de 37 mdp

El director del INEHRM, Felipe Ávila, informó que el organismo cuenta con un presupuesto aproximado de 37 millones de pesos, al que se suma una ampliación autorizada para la puesta en marcha de la nueva etapa académica.

Indicó que el financiamiento será gestionado como parte de la transición del Instituto hacia su nueva estructura como organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Convocatoria, ingreso y reconocimiento oficial de la SEP

El proyecto contempla la apertura de convocatoria de ingreso durante julio, un curso propedéutico en agosto y el inicio de actividades académicas en septiembre.

Asimismo, se prevé la contratación de investigadores y docentes de tiempo completo y medio tiempo para la operación de los programas.

Los títulos emitidos por el Instituto contarán con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde la primera generación, aseguró Ávila.

*mcam