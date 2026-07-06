Cuba a oscuras, se registra tercer apagón total en seis meses; afecta a 9.6 millones de usuarios

Cuba volvió a enfrentar una severa crisis energética este lunes luego de que se registrara un apagón generalizado que dejó sin servicio eléctrico a gran parte del país. Se trata del tercer colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024, reflejando el deterioro de la infraestructura eléctrica de la isla.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó a través de sus redes sociales que se produjo una "desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional", mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de la falla.

Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional", informó la empresa estatal.

Posteriormente, la UNE agregó que "se investigan las causas" de la interrupción que afecta a toda la isla, donde habitan alrededor de 9.6 millones de personas.

Apagones prolongados agravan la vida cotidiana en la isla

El nuevo colapso ocurre en medio de una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos, medicamentos, combustible y una elevada inflación.

Los cortes de energía se han convertido en parte de la rutina diaria para millones de cubanos. En La Habana, los apagones pueden extenderse hasta 24 horas, mientras que en varias provincias del interior del país las interrupciones del suministro eléctrico llegan a superar las 70 horas continuas, de acuerdo con la información oficial.

Ante la fragilidad del sistema, el gobierno cubano ha acelerado su estrategia para diversificar la matriz energética mediante proyectos de energía solar fotovoltaica.. AFP

Infraestructura obsoleta

El sistema eléctrico cubano depende principalmente de siete centrales termoeléctricas con varias décadas de operación, muchas de ellas con más de 40 años de servicio, situación que incrementa el riesgo de averías y obliga a realizar mantenimientos constantes.

A ello se suma la dependencia de grupos electrógenos alimentados con diésel importado, cuyo suministro enfrenta limitaciones.

Las autoridades cubanas atribuyen parte de la crisis al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, al señalar que desde enero Washington solo ha autorizado la llegada de un buque ruso con aproximadamente 100 mil toneladas de petróleo, reduciendo significativamente la disponibilidad de combustible para la generación eléctrica.

La energía solar gana terreno, pero no cubre la demanda

Ante la fragilidad del sistema, el gobierno cubano ha acelerado su estrategia para diversificar la matriz energética mediante proyectos de energía solar fotovoltaica, con apoyo de China y otros socios internacionales.

Entre 2025 y principios de 2026, fueron instalados 56 parques solares fotovoltaicos, cuya capacidad conjunta supera los 1,000 megawatts (MW), equivalente a aproximadamente 10% de la generación eléctrica nacional.

El crecimiento representa un avance respecto a finales de 2024, cuando la energía solar aportaba apenas 3% de la producción total. La meta oficial es elevar esa participación hasta 15% al cierre de 2026.

Aunque la expansión de las energías renovables busca reducir la dependencia del petróleo y fortalecer la seguridad energética del país, los reiterados apagones nacionales evidencian que la infraestructura eléctrica cubana continúa enfrentando importantes desafíos.

El nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional vuelve a colocar la estabilidad del suministro eléctrico en el centro de la agenda del país, mientras las autoridades trabajan para restablecer el servicio e identificar las causas de una falla que impacta a millones de habitantes y profundiza las dificultades económicas y sociales que atraviesa la isla.