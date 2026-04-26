Dan de alta a Gerónimo, niño colombiano herido en Teotihuacán

Dan de alta Gerónimo, el niño colombiano de 6 años de edad que habría recibido dos impactos de bala cuando estaba junto con su mamá visitando la zona arqueológica de Teotihuacán y un hombre los tomará de rehenes junto con más personas y les disparara.

Geronimo estuvo internado junto con su madre Dayana Paola Castro, quien recibió dos impactos de bala en el Hospital de Alta Especialidad en Ixtapaluca, a donde fueron trasladados después de estar inicialmente internados en el Hospital General de Axapusco.

Cabe recordar que Gerónimo recibió dos impactos de bala en la tibia y peroné de la pierna derecha y después de haber sido operado, el menor egresó de la unidad tras presentar evolución favorable.

Mediante un comunicado se informó la Secretaría de Salud, en conjunto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, que actualmente permanecen dos pacientes hospitalizados:

Un paciente que se encontraba en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, reportado por el ISSSTE como estable bajo vigilancia estrecha por equipos multidisciplinarios y realización de procedimientos para favorecer su recuperación.

Mientras que Dayana Paola permanece en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, reportado por el IMSS Bienestar bajo tratamiento y con evolución adecuada. En tanto que dos pacientes solicitaron su alta voluntaria y un menor de edad egresó de la unidad tras presentar evolución favorable.

Asimismo, a través de la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, el Gobierno de México se ha garantizado atención resolutiva de alta especialidad, así como acompañamiento integral al paciente y a su familiar.

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JCS