Dan 50 años de cárcel a sujeto por secuestro de trailero en Arco Norte

Una condena de 50 años de prisión recibió un sujeto identificado como Cristian N, luego de ser encontrado culpable del secuestro exprés agravado de un operador de transporte de carga y el robo del tractocamión que conducía sobre la autopista Arco Norte, en territorio del municipio de Atitalaquia, en Hidalgo.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR) al concluir un juicio oral, en el que el Ministerio Público Federal presentó las pruebas que acreditaron la participación del acusado en ambos delitos.

El caso se remonta a marzo de 2024, cuando policías municipales de Atitalaquia detectaron al ahora sentenciado mientras conducía un tractocamión que contaba con reporte de robo. Al intervenirlo, los agentes descubrieron que el operador de la unidad también se encontraba privado de su libertad.

Durante la detención, los uniformados aseguraron un inhibidor de señal equipado con 18 antenas, dispositivo utilizado para bloquear sistemas de comunicación y localización, frecuentemente relacionado con el robo de vehículos de carga.

Tras las investigaciones y el proceso judicial, la representación de la FGR en Hidalgo consiguió una pena de 50 años de prisión contra Cristian “N”.

Adicionalmente, el responsable deberá cubrir una multa de 434 mil 280 pesos por los delitos de robo de autotransporte federal de carga y secuestro exprés agravado.