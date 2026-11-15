Claudia Sheinbaum llega a China para participar en cumbre APEC

La noche de este domingo arribó a China la presidenta Claudia Sheinbaum, quien participará en la 33 Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El avión que trasladó a Sheinbaum Pardo de México a China, aterrizó en el aeropuerto ubicado en en la provincia de Guangdong, al sur de China, donde fue recibida por autoridades de aquel país.

En la recepción de la mandataria mexicana también participaron los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y Roberto Velasco Álvarez.

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