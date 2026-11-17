Lluvias atípicas registradas en el mes de noviembre en la región, impulsaron al Sistema Cutzamala a recuperar más de 3.8 millones de metros cúbicos de agua, justo después del 31 de octubre, que es la fecha operativa cuando el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), da por terminado el principal ciclo de captación y comienza el descenso de sus niveles por la temporada de estiaje.

Valle de Bravo Ernesto Méndez

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH), de la Conagua, el OCAVM dio a conocer que a pesar de las extracciones para el consumo humano y el riego agrícola, el Sistema Cutzamala tiene actualmente 96.3 por ciento de llenado, en contraste con el 95.76 por ciento del cierre del mes pasado, para un total acumulado de 753.19 millones de metros cúbicos de agua.

Destacó que la Presa Valle de Bravo cuenta con 99.3 por ciento de almacenamiento, la Presa El Bosque 98.4 por ciento y la Presa Villa Victoria 87.4 por ciento.

Presa Villa Victoria Ernesto Méndez

Debido a la bonanza en el Sistema Cutzamala, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México mantiene en cifras históricas el envío de agua al Valle de México, de 15.769 metros cúbicos por segundo, quedando de la siguiente manera: 9.590 metros cúbicos por segundo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), y de 6.179 metros cúbicos por segundo a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).