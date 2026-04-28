CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 arranca con lleno total en Guadalajara

El pádel sigue creciendo en México y la primera etapa del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN realizada en Guadalajara lo dejó claro desde antes de que se jugara el primer punto. La convocatoria generó gran respuesta entre jugadores de distintos niveles amateur y los profesionales, logrando cupo lleno en tiempo récord e incluso lista de espera, reflejo del entusiasmo que hoy existe por formar parte de uno de los circuitos más atractivos del país.

Del 23 al 26 de abril, PÁDEL SPORT, club sede de este arranque, se convirtió en el punto de encuentro para una comunidad que vive el deporte con intensidad. Desde las primeras rondas hasta las finales, cada cancha mostró energía, competitividad y un ambiente que mezcló convivencia, dedicación y ganas de volver a jugar. Parejas nuevas, jugadores recurrentes y rostros jóvenes compartieron espacio en un torneo que cada año suma más seguidores.

Uno de los grandes diferenciadores del tour fue la iniciativa The Origins Canvas, que contó con la participación de tres artistas locales emergentes quienes en vivo pintaron palas de pádel, reflejando la identidad de Guadalajara. Una dinámica que combina deporte, arte y pasión.

Arte y deporte se fusionaron con The Origins Canvas, donde artistas locales intervinieron palas en vivo.

Los asistentes, además, disfrutaron de partidos de gran nivel, activaciones, regalos y una cobertura cercana que mantuvo vivo cada momento dentro y fuera de la cancha. Para los jugadores, no se trató solo de competir, sino de vivir una experiencia premium.

El respaldo de los patrocinadores fue clave para elevar esta primera etapa. Marcas comprometidas con el deporte y el estilo de vida activo se sumaron para hacer posible una edición sólida y atractiva que aportó valor en cada detalle.

Vale destacar el trabajo del club sede y de todo el equipo operativo, quienes fueron pieza fundamental para que los cuatro días fluyeran con orden y calidad. Staff, jueces, coordinación, logística y atención al jugador sumaron esfuerzos para ofrecer un evento a la altura de un tour nacional.

La respuesta al cierre fue jugadores agradecidos por la organización, por los premios y motivados por el nivel de competencia. Muchos se despidieron preguntando fechas, nuevas sedes y la forma de asegurar su lugar en la siguiente etapa, confirmando que el tour no solo cumple expectativas, las supera.

Con este arranque, el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN confirma que es una comunidad en crecimiento constante, una plataforma deportiva en expansión y una experiencia que cada vez más personas quieren vivir. Y esto apenas comienza.