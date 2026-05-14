Cuídate del calor, en esta temporada puedes sufrir "estrés térmico acumulativo”

Las ondas de calor que se registran en México incrementan los riesgos de deshidratación, golpes de calor y choques térmicos.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en esta temporada el país experimenta simultáneamente temperaturas de hasta 45 grados, junto con la presencia de frentes fríos, canales de baja presión y entrada de humedad que provocan lluvias, tormentas eléctricas y granizadas.

Lo anterior genera un “clima híbrido”, a decir de los especialistas, donde el calor extremo convive con humedad elevada y precipitaciones intermitentes.

Además, la temporada de lluvias se adelantó en un contexto de temperaturas por arriba del promedio histórico, lo que intensifica la sensación térmica y la carga fisiológica sobre el cuerpo.

Bajo estas condiciones, la capacidad de enfriamiento natural del cuerpo se ve comprometida, lo que puede derivar en “estrés térmico acumulativo”, explicó la doctora Karina Renoirte, vocera oficial de PiSA Farmacéutica.

Ante este panorama, las recomendaciones se enfocan en mantener hidratación constante, incluso sin sensación de sed; evitar exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas; usar ropa ligera, transpirable y de colores claros, así como consumir alimentos frescos de alto contenido de agua, como frutas y verduras.

La doctora Renoirte destacó que estos cuidados ayudan a prevenir complicaciones que, según organismos internacionales, pueden escalar rápidamente del agotamiento por calor hasta condiciones críticas como la falla renal aguda o en casos de exposición prolongada, fallas multisistémicas.

“No se trata solo del calor, sino de cómo interactúa con la humedad y las lluvias".

Este tipo de condiciones alteran nuestra capacidad de sudoración y elevan el riesgo de deshidratación, lo que obliga al cuerpo a adaptarse bajo presión, facilitando descomposiciones sistémicas si no se interviene preventivamente”, indicó.

En este contexto, la clave está en la prevención y en comprender que no es solo la temperatura lo que afecta al organismo, sino la combinación de factores climáticos.

Adaptarse a este “clima híbrido” es fundamental para evitar afectaciones y mantener el bienestar durante la temporada, agregó la portavoz de PiSA Farmacéutica.

Suman 13 muertos por calor en México

Patricia Rodríguez Calva

Desde marzo y hasta la fecha, las altas temperaturas registradas en el país han provocado la muerte de 13 personas por golpe de calor.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, con corte al 13 de mayo, los fallecimientos ocurrieron en 11 estados. Chiapas y Veracruz reportaron dos muertes cada uno.

Con un fallecimiento por entidad se reportaron los estados de Baja California, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

Atenciones médicas por golpe de calor

En lo que va de la actual temporada de calor se han registrado 442 casos de personas que recibieron atención médica por afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

El golpe de calor fue la afección más frecuente, con 264 casos; le siguió la deshidratación, con 148. Además, se reportaron 30 pacientes atendidos por quemaduras.

jcp