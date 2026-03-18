Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dirigirá nueva área estratégica en Pemex

En el aniversario de la expropiación petrolera que se conmemora año con año el 18 de marzo, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, hizo público el nombramiento del excandidato presidencial e hijo del expresidente Lázaro Cárdenas en una nueva comisión dentro de la compañía.

De acuerdo con la información, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dirigirá la Comisión Consultiva del Petróleo, una nueva área en Pemex que tiene como finalidad el análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos.

La finalidad de la creación de este segmento es con el objetivo de expresar opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones dentro de la empresa petrolera.

Agradece Sheinbaum gesto de Cárdenas Solórzano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció al excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano haber aceptado dirigir la Comisión Consultiva del Petróleo, una nueva área al interior de Pemex.

Desde Veracruz, al conmemorar el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la mandataria destacó que el líder moral de la izquierda moderna tuvo una lucha constante por la soberanía energética como legado de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas, además de la lucha por la democracia, cuando fue candidato presidencial de la izquierda en 1988 y que vivió un fraude electoral.

Presidente López Obrador. Gracias ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas, por su lucha por su historia, por lo que significa para el país y además por haber aceptado ser parte de este Consejo, que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y petróleos mexicanos”, refirió.

En la conmemoración de la Expropiación Petrolera la Jefa del Ejecutivo se lanzó contra los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Pemex tenía una deuda por más de 100 mil millones de pesos, además del abandono de las refinerías.

La Mandataria federal enfatizó que desde el 2019 se ha avanzado en la autosuficiencia energética con la refinería Olmeca, la cual produce 340 mil barriles diarios. Así como la reforma que establece que las empresas públicas no pueden considerarse monopolios que dio paso al rescate de Pemex y CFE.

fdm