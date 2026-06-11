Cruz Roja salva la vida de un aficionado durante inauguración del Mundial

La Cruz Roja Mexicana salvó la vida de un aficionado de origen extranjero que presuntamente sufrió un infarto en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026.

Paramédicos de la institución realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con lo que lograron recuperar sus signos vitales.

Tras estabilizarlo, el hombre fue trasladado en una ambulancia al Instituto Nacional de Cardiología (INC).

“La rápida actuación y capacitación del personal voluntario de la Cruz Roja fueron determinantes para que el paciente llegara con vida al hospital”, precisó la institución.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó, a través de sus redes sociales, que el paciente permanece hospitalizado y su estado es crítico, por lo que en el INC se le realizan los estudios correspondientes para continuar con su atención.

Cruz Roja brinda más de 280 atenciones durante la inauguración.

La Cruz Roja Mexicana informó que mantiene activo su operativo preventivo y de atención prehospitalaria en los principales puntos de concentración con motivo de la Copa del Mundo.

Indicó que, hasta el momento, su personal voluntario, en coordinación con diversas corporaciones de emergencia, ha brindado más de 280 atenciones prehospitalarias como parte del dispositivo implementado para salvaguardar la integridad de los asistentes.

Del total, más de 80 servicios se registraron en la zona de actividades para aficionados y alrededor de 200 en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Las principales causas de atención fueron desmayos, golpes y caídas.

Además, los Equipos de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF) de la Cruz Roja mantienen acciones de coordinación con las autoridades para apoyar en la localización de dos menores de edad reportados como extraviados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

“Para cualquier información que contribuya a su ubicación, se pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 56 4585 3274, donde personal especializado brinda atención y seguimiento a estos casos”.

Atención en Jalisco

Como parte de la cobertura preventiva desplegada en la zona de actividades para aficionados, personal de la Cruz Roja brindó 13 atenciones médicas prehospitalarias en Jalisco.

Las atenciones fueron por deshidratación, cefalea, dolor abdominal y lumbalgia.

Asimismo, las unidades de emergencia y el personal operativo de la institución se encuentran posicionados estratégicamente para brindar cobertura preventiva y capacidad de respuesta durante las actividades programadas en el Estadio Guadalajara en los próximos días.