Cruz Roja Mexicana localiza con vida a una persona bajo escombros en Venezuela

El hallazgo ocurrió tras más de 100 horas de labores ininterrumpidas en la ciudad de La Guaira, específicamente en el municipio Vargas, donde se mantiene el despliegue del personal de rescate.

La institución informó que la persona fue localizada en el área de un centro comercial, donde, tras realizar un análisis estructural y una marcación lateral, el equipo USAR identificó un conducto de acceso con dimensiones similares a las de un sistema de aire acondicionado.

Las labores se realizan mediante relevos para garantizar la continuidad de las acciones, debido a que las operaciones en campo se desarrollan con temperaturas superiores a los 32 grados centígrados.

Cruz Roja aplica metodología internacional USAR

Desde el inicio de la misión se han realizado evaluaciones técnicas en cuatro sitios de trabajo, con base en la metodología internacional USAR, mediante las siguientes acciones:

Evaluaciones técnicas de las estructuras afectadas.

Búsqueda con binomios caninos.

Búsqueda tecnológica con cámaras de inspección, sensores de ruido y detectores de movimiento.

Identificación y confirmación de posibles víctimas.

Maniobras de corte y penetración controlada para generar accesos.

La comunicación del personal se mantiene mediante un sistema de antena satelital, lo que permite la coordinación entre los especialistas desplegados en la zona.