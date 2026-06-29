México despliega 18 binomios caninos en Venezuela; 4 son de la Cruz Roja | VIDEO

Como parte de la ayuda humanitaria que México envió a Venezuela ante los terremotos que azotaron al país sudamericano, un total de 18 binomios caninos especializados en búsqueda y rescate ya se encuentran laborando en las zonas más afectadas por el fenómeno natural.

Cabe mencionar que a este número de binomios se suma un contingente integrado por 261 elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

Aunque las autoridades no dieron a conocer la lista completa de los 18 binomios ni la identidad de todos sus manejadores, lo que sí se confirmó públicamente es la asistencia de Arkadas, un pastor belga donado por Turquía a México después de los terremotos de 2023

La misión de la Cruz Roja está conformada por más de 15 especialistas certificados, además de aproximadamente seis toneladas de equipo técnico. Cortesía

Cruz Roja Mexicana presente en Venezuela

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana informó que envió a Venezuela cuatro binomios caninos de su Equipo USAR (Urban Search and Rescue), especializado en la localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Los perros desplegados son:

Orly.

Orly. Balam.

Halley

Kenay (Kenai).

En cuanto a sus manejadores, se sabe que Edgar Martínez, es responsable de Orly, Balam y Kenay, mientras que Gonzalo Granados, es manejador de Halley.

En este contexto, la misión de la Cruz Roja está conformada por más de 15 especialistas certificados, además de aproximadamente seis toneladas de equipo técnico para las labores de búsqueda y rescate.

Resultados al momento de la misión

Este lunes 29 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la brigada mexicana desplegada en Venezuela tras los terremotos que sacudieron dicha nación, logró rescatar con vida a dos personas que permanecían atrapadas entre los escombros.

Lo anterior lo externó la jefa de Estado en el marco de su conferencia mañanera, desde la cual detalló que estos resultados forman parte de las labores de búsqueda y rescate que realiza personal mexicano en el país sudamericano.

Los números mencionados por la doctora Sheinbaum en Palacio Nacional, explicó fueron proporcionados por el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla En más sobre dicho reporte se detalló la localización de 20 cuerpos entre los escombros en el estado de La Guaira y la atención de alrededor de 200 consultas médicas a la población afectada.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana confirmó que, durante las primeras jornadas de trabajo, sus equipos lograron localizar con vida a un sobreviviente y continúan colaborando con las autoridades venezolanas y brigadas internacionales en las tareas de búsqueda y rescate.