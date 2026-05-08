Inauguran “Semana Yucatán en México”, una mezcla de sabores, colores y tradición

Inaugurada la "Semana Yucatán en México" con 270 expositores y un fuerte impulso al desarrollo turístico y económico del estado.

La Semana Yucatán en México fue inaugurada este 8 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, ofreciendo una mezcla de sabores, colores y tradición hasta el 17 de mayo. El acto inaugural fue encabezado por el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Mtro. Joaquín Díaz Mena.

El evento reúne a 270 participantes —de los cuales el 60% son mujeres—, así como a representantes de más de 20 municipios que aportan su historia, tradición, productos y gente.

Proyección de Yucatán como referente global

El Gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que el encuentro es la "ventana más importante para posicionar a Yucatán, no sólo como un destino estratégico para los negocios, sino también como un referente cultural, profundamente orgulloso de su origen maya".

El gobernador destacó el liderazgo de las mujeres yucatecas en el desarrollo económico y social, al representar el 60% de los expositores. Además, resaltó el proyecto "Renacimiento Maya" como el motor de crecimiento del estado: "estamos haciendo obras que detonarán el crecimiento económico y el desarrollo que genere prosperidad compartida a través de empleos mejor pagados que disminuyan la desigualdad que ha padecido por siglos del pueblo de Yucatán".

El pintor yucateco Víctor Argaez Sánchez celebró la presencia cultural del estado: "Reunir los sonidos, los colores y las formas no es nada fácil, pero tampoco es imposible. La cultura y el brillo que tiene el estado está en este momento aquí en la Ciudad de México".

Por su parte, Jorge Emilio Barrera, Secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, explicó que el "Renacimiento Maya" se entiende como "una nueva forma de gobernar cercana a la gente de territorio donde una vez más no deja a nadie atrás".

Desde el ámbito federal, Nathalie Desplas, subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, subrayó el dinamismo turístico de Yucatán, que en el primer trimestre de 2026 recibió casi 1 millón de turistas y vio un crecimiento del 10.8% en conectividad aérea. Desplas enfatizó que "México es una gran potencia turística, capaz de honrar su pasado y al mismo tiempo construir un futuro moderno y competitivo.".

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, recordó a los asistentes que la gastronomía, la artesanía, y todo lo que se muestra en la Semana Yucatán en México son tesoros culturales, pidió que no se regatee a los expositores.

El sabor de Yucatán

Los expositores gastronómicos y de productos artesanales destacaron la oportunidad que representa estar en la capital del país.

Claudia González, del restaurante Los Almendros, invitó al público a disfrutar de la comida típica tradicional yucateca, destacando platillos como la cochinita pibil, lechón, panuchos, tamales de cochinita, y kibis con queso de bola.

Eduardo Fajardo, productor de crema de licor X’mahana, expresó que "venir a la Ciudad de México, es como que el máximo logro para cualquier vendedor o artesano o fabricante".