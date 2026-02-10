Crisis hídrica agrieta al norte tamaulipeco; destinarán el agua sólo para uso humano

La crisis hídrica golpea con fuerza al norte de Tamaulipas, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, debido al bajo nivel que presentan las presas que abastecen la región. Ante esta situación, las autoridades estatales anunciaron que el agua disponible se destinará exclusivamente al uso humano, descartando la porción destinada a la agricultura.

Podemos decir que nunca en la historia habíamos tenido unos niveles de almacenamiento tan bajos en las presas internacionales. En este momento la situación es complicada y el agua disponible es sólo para el uso humano”, advirtió el secretario de Recursos Hidráulicos para el Bienestar Social, Raúl Quiroga Álvarez.

De acuerdo con su reporte, la presa La Amistad cuenta con poco más de 5% de su capacidad, mientras que la Falcón tiene un poco más de 2 por ciento.

Es una situación verdaderamente complicada en cuanto a la disponibilidad de agua en la zona del río Bravo”, afirmó.

La franja fronteriza comprometida por la crisis abarca diez municipios: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Estos se abastecen de los cuerpos lacustres que alimentan la parte baja del Río Bravo.

El secretario informó que este martes el gobernador sostendrá una reunión con representantes del Distrito 026, que comprende los municipios de Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y Río Bravo, zona que cuenta con alrededor de 78 mil hectáreas para siembra.

Otro distrito afectado es el 025, que abarca Valle Hermoso, Matamoros, Río Bravo y Reynosa, con aproximadamente 200 mil hectáreas.

Respecto a este último, Quiroga Álvarez señaló que los agricultores tendrán que optar por la siembra de temporal, como se hace en regiones sin disponibilidad de agua, pues no existe otra alternativa.

Ellos surten su demanda de la presa Falcón, y la tenemos a 2%. Esa agua ya está comprometida para el abasto ciudadano”, explicó. El secretario aseguró que se buscan alternativas para garantizar el abasto a la población de esta franja fronteriza, de ahí la importancia de seguir las recomendaciones para el cuidado del vital líquido.

Siempre tendremos una opción para tener menos problemas para abastecer de agua a la población en la zona norte”, recalcó.

cva*