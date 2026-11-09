Crisis climática expone a 330 millones de niños cada año a desastres

Alrededor de 330 millones de niñas y niños estuvieron expuestos cada año a fenómenos climáticos extremos entre 2022 y septiembre de 2026, casi 50 por ciento más que en el quinquenio anterior, de acuerdo con un análisis de Save the Children.

El estudio, presentado en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), advierte que uno de cada tres menores en el mundo, equivalente a 911 millones, ha estado expuesto a desastres climáticos de distinta intensidad desde 2022.

La cifra representa un incremento de 17 por ciento respecto de los cinco años anteriores y refleja el aumento de los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes por olas de calor, sequías, ciclones tropicales y lluvias intensas.

El análisis señala que entre enero de 2022 y septiembre de 2026 un promedio de 330 millones de menores al año enfrentó fenómenos meteorológicos graves, frente a los 222 millones registrados anualmente entre 2017 y 2021.

Tan solo durante los primeros nueve meses de 2026, alrededor de 205 millones de niñas y niños estuvieron expuestos a estos eventos.

Save the Children advirtió que la infancia es uno de los sectores más vulnerables a la crisis climática, debido a que sus organismos aún están en desarrollo y tienen menor capacidad para resistir temperaturas extremas y otros fenómenos meteorológicos.

Las consecuencias también alcanzan la salud y la educación. La contaminación del aire provocada por incendios forestales puede contribuir al desarrollo de neumonía y enfermedades respiratorias, mientras que el cierre de escuelas por las olas de calor incrementa el riesgo de abandono escolar, particularmente entre las niñas.

Por regiones, Europa Occidental fue la más afectada en 2026: uno de cada dos menores enfrentó fenómenos meteorológicos extremos. En tanto, el Pacífico y Asia Oriental concentran el mayor número de niñas y niños expuestos a desastres climáticos graves, con un promedio anual de 75 millones desde 2017.

La organización también alertó sobre la situación de las islas del Pacífico, expuestas al aumento del nivel del mar y a tormentas cada vez más intensas.

Ante este escenario, Save the Children llamó a los gobiernos a acelerar las medidas contra el cambio climático, eliminar el uso de combustibles fósiles y sus subsidios, así como garantizar recursos para que los países de menores ingresos puedan enfrentar sus consecuencias.

También pidió que la educación sea una prioridad en las políticas climáticas, a fin de garantizar que niñas y niños puedan continuar sus estudios en condiciones seguras incluso después de una emergencia.

Shruti Agarwal, asesora sénior de Cambio Climático y Economías Sostenibles de Save the Children Reino Unido, sostuvo que las niñas y los niños están enfrentando una crisis que no provocaron y cuyos efectos comprometen su seguridad, salud, educación y futuro.

La organización insistió en que los derechos y las necesidades de la infancia deben ocupar un lugar central en las decisiones internacionales sobre cambio climático.