Crece número de afectados por sueros vitaminados en Sonora; la mayoría presentó falla multiorgánica

Las autoridades de Sonora confirmaron que ya son 10 casos de personas afectadas por la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, sumado seis defunciones; dos pacientes hospitalizados en estado grave y dos que fueron dados de alta; la mayoría presentó falla múltiple orgánica, principalmente en el cerebro, pulmones el riñón, e hígado.

El secretario de Salud, José Luis Alomía Segarra, detalló que actualmente continúan en la búsqueda de más pacientes afectados en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Las víctimas mortales han sido identificadas como:

Catalina Figueroa, Dinora Ontiveros, Jesús Héctor Almeida Flores, Sebastián Almeida Cáñez y Zahid Alberto Castro (22 años); mientras que una sexta persona fallecida ha sido confirmada, aunque su identidad no ha sido revelada.

A nivel federal, se prevé que el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informe sobre este caso durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este martes, lo que refleja la relevancia que ha tomado el tema a nivel nacional.

En contraste, el fiscal general de Justicia del Estado, Rómulo Salas Chávez, no ofreció declaraciones públicas este día sobre el avance de las investigaciones.

La mayoría presentó falla múltiple orgánica, principalmente en el cerebro, pulmones el riñón, e hígado. Daniel Sánchez Dórame

No hay orden de aprehensión sobre doctor involucrado

De acuerdo con información recabada, hasta el momento no existe una orden de aprehensión emitida por un juez, por lo que tampoco hay ficha de búsqueda contra el médico presuntamente implicado, pese a las denuncias presentadas por familiares de las víctimas.

No obstante, la Fiscalía ha señalado que dicho médico es considerado persona de interés, por lo que se le está requiriendo para comparecer ante las autoridades investigadoras.

Trascendidos y testimonios de familiares apuntan a que el médico relacionado con estos hechos sería Jesús Maximiano “N”, de 65 años, quien presuntamente habría aplicado las soluciones intravenosas en una clínica de Hermosillo.

Como parte de las indagatorias, autoridades aseguraron un inmueble en la colonia Jesús García, donde se localizaron medicamentos, soluciones inyectables, equipo médico y documentación, elementos que forman parte de la carpeta de investigación.

El caso ha generado una fuerte preocupación social y ha encendido alertas sobre la regulación de este tipo de tratamientos, así como sobre los riesgos asociados a procedimientos realizados fuera de protocolos médicos establecidos.

Las autoridades han reiterado que las investigaciones continúan y no se descartan más responsabilidades conforme avancen los peritajes y análisis correspondientes.

fdm