Cozumel tendrá vuelo directo a Europa

Por primera vez en su historia, Cozumel contará con un vuelo directo desde Europa, con la apertura de la ruta Milán Malpensa-Cozumel, que comenzará operaciones el próximo 24 de diciembre de 2026, anunció la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

La nueva conexión será operada cada jueves por la aerolínea Neos, perteneciente a Alpitour World, grupo turístico que moviliza a más de 3.3 millones de viajeros al año. Los vuelos serán realizados en aeronaves Boeing 787 Dreamliner.

Mara Lezama destacó que la nueva ruta representa una oportunidad para ampliar la llegada de visitantes europeos directamente a la isla y fortalecer la presencia de Cozumel como uno de los principales destinos turísticos del Caribe Mexicano.

“Seguimos abriendo nuevas puertas al mundo para que más visitantes, viajeras y viajeros descubran la belleza de Cozumel, de la Isla de las Golondrinas y todo lo que ofrece nuestro Caribe Mexicano”, señaló.

La gobernadora reconoció las adecuaciones realizadas por Grupo ASUR en el Aeropuerto Internacional de Cozumel para permitir la operación de esta nueva conexión, así como el trabajo de promoción coordinado entre el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo estatal.

La ruta Milán-Cozumel se suma a las operaciones que Neos ya mantiene hacia Cancún y forma parte de la estrategia estatal para diversificar los mercados internacionales y ampliar la conectividad aérea de Quintana Roo.

Lezama Espinosa afirmó que el Gobierno de Quintana Roo continuará trabajando junto con la industria turística y las aerolíneas para generar nuevas rutas y atraer a más visitantes internacionales.

“Bienvenidas y bienvenidos al Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones”, concluyó.