Muertes por covid-19 llegan a 120 en lo que va del año; suman más de 3 mil contagios

Los contagios por covid-19 en México registraron un incremento significativo en lo que va del año. La Secretaría de Salud informó que la cifra de casos positivos ascendió a 3 mil 050.

Además de los nuevos infectados, las autoridades sanitarias confirmaron el reporte de 120 defunciones a nivel nacional. Estos datos corresponden al periodo de enero a octubre del presente año.

Los casos confirmados representan apenas el 2.9% del total de pacientes que ingresaron como sospechosos de infección respiratoria, los cuales alcanzaron la cifra de 106 mil 741 personas.

Las 32 entidades registran casos de covid-19. Sin embargo, las estadísticas muestran que el impacto es mucho más severo en los extremos de la vida.

La dependencia federal detalló que las complicaciones graves por el virus atacan a sectores muy específicos. Los grupos de edad más vulnerables son:

Personas adultas mayores de 90 a 94 años .

Bebés y niños menores de 1 año.

En cuanto a la distribución por género, el covid-19 ha mostrado un predominio en el sector femenino, afectando a las mujeres en un 58.5% de los casos confirmados.

Afortunadamente, los síntomas no han sido graves para todos. Del número total de personas contagiadas, el 51% no necesitó hospitalización, llevando su tratamiento de forma ambulatoria.

Estados con mayor número de contagios y fallecimientos

El reporte correspondiente a la semana epidemiológica número 43 detalla cómo se distribuye la carga de la enfermedad en el territorio nacional, destacando la zona centro del país.

Entidades con más casos de covid-19

Las cinco entidades federativas que concentran la mayor cantidad de casos de covid-19 son:

Ciudad de México: 815 casos

Estado de México: 260 casos

Puebla: 228 casos

Hidalgo: 202 casos

Nuevo León: 189 casos

Defunciones por el virus SARS-CoV-2

En el transcurso del año, 120 personas han perdido la vida tras contagiarse del virus SARS-CoV-2. Esto representa una letalidad acumulada del 3.8% por semana epidemiológica.

Las seis entidades que registran el mayor número de fallecimientos a causa del coronavirus son: