Cotemar visibiliza su compromiso social a través de la "Ruta de las Empresas"

La exhibición destaca las acciones de responsabilidad social, así como su contribución a la sociedad, de 17 empresas de diferentes sectores, líderes en México y en el mundo.

Se trata de una iniciativa del Consejo de la Comunicación A.C., en donde cada compañía plasma el impacto en su dimensión social en esculturas de 120 centímetros de diámetro, mediante diversas técnicas y estilos que proyectan la influencia positiva y sostenible en ámbito social, económico y ambiental.

Cotemar participa con la obra titulada "Manos que sostienen el mar", de la artista Perla Crespo, un homenaje a quienes hacen posible la operación costa afuera. La pieza reconoce al talento humano como eje articulador de cada actividad, destacando a los colaboradores como la fuerza principal de la organización, quienes día a día, en medio de un entorno dinámico y complejo, aportan con su trabajo al desarrollo del país; asimismo, resalta la importancia de sus familias, quienes los impulsan a contribuir al progreso de la nación.

Cabe señalar que Cotemar es la primera empresa en México y la única del sector Oil & Gas en contar con un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social certificado (IQNet SR10), además de haber obtenido el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), por 13 años consecutivos.

La exhibición recorrerá tres ciudades del país durante este año: la Ciudad de México del 25 de enero al 6 de marzo, en el Paseo de la Reforma, posteriormente visitará Guadalajara, del 15 de marzo al 25 de abril en la Avenida Chapultepec, y concluirá en Monterrey, del 2 de agosto al 10 de septiembre.

Con su participación en esta iniciativa artística, Cotemar demuestra su compromiso de impulsar el desarrollo sostenible de México, transformando su responsabilidad social en un legado de bienestar para la sociedad y futuras generaciones.