El costo oculto del “sin novedad”

Por Jorge Uribe Maza, director comercial de Grupo IPS.

El informe de seguridad cerró el mes en verde: plantilla al cien por ciento, rondines cumplidos, cero incidentes relevantes. A unos metros, en otra oficina, Finanzas cuadraba ese mismo mes cargando una diferencia de inventario a la cuenta de siempre —merma de proceso—. Los dos reportes eran exactos. Leídos por separado, tranquilizaban. Leídos juntos, mentían.

El sistema de seguridad no había fallado. Cumplió con precisión aquello para lo que fue diseñado: dejar constancia de presencia, de actividad, de apego al protocolo. Lo único que no sabía hacer era mirar fuera de sí mismo, cruzar lo que ocurría esa noche con lo que llevaba años ocurriendo en otras bases de datos. El día que alguien conectó esas piezas, apareció un patrón que había estado a la vista todo el tiempo, repartido en fragmentos que nadie leía en la misma página.

Esa es la conversación que le corresponde al director general y al de finanzas. No cuánto cuesta la seguridad. Cuánto riesgo sigue siendo invisible mientras cada tablero enciende sus luces en verde.

“Sin novedad” casi nunca es una mentira. Es una frase incompleta. Significa que el sistema no registró nada que, dentro de sus límites de observación y sus reglas de clasificación, mereciera llamarse novedad. Tomar ese silencio como prueba de que no hay riesgo es un error de gobierno: caro, y sobre todo persistente, porque se paga en cuotas que nadie suma.

La industria que factura presencia

Durante décadas, la seguridad privada se ordenó alrededor de una unidad económica de una simplicidad seductora: la hora-hombre. El cliente contrata posiciones. El proveedor cubre turnos. Ambos verifican el cumplimiento con asistencia, rondines, consignas, reportes y tiempos de respuesta.

A ese arreglo lo llamo la Industria del Turno Cubierto. No es un reproche moral; es una arquitectura contractual. Factura presencia, no exposición reducida. Acredita que el servicio existe, no que la empresa está más protegida que el trimestre pasado. Sus indicadores pueden ser impecables y, aun así, responder la pregunta equivocada.

Cubrir una posición es un insumo. El número de rondines demuestra actividad; el tiempo de respuesta mide qué tan rápido reacciona el sistema a lo que alcanzó a detectar; el porcentaje de turnos cubiertos confirma que hubo gente donde debía haberla. Ninguna de esas cifras dice, por sí sola, si la organización quedó menos expuesta.

Encima pesa una asimetría de información. Con frecuencia es el propio proveedor quien define qué se mide, cómo se reporta y qué cuenta como buen desempeño. El cliente juzga el servicio con la misma vara que fabrica quien lo presta, y sin una referencia independiente que le diga qué quedó fuera del encuadre.

Así, la renovación se vuelve inercia. Cambiar tiene un costo visible, inmediato y cierto; continuar tiene uno invisible, diferido y acumulativo. Mientras no estalle una crisis que obligue a revisar el supuesto, la falta de incidentes reportados basta como coartada para conservar el modelo.

Y hay un incentivo que las juntas comerciales rara vez nombran en voz alta: cuando el contrato se factura por hora hombre, el ingreso del proveedor crece con las horas desplegadas. Si automatizar o rediseñar el proceso permitiera proteger mejor con menos posiciones, el proveedor estaría recortando su propia factura. No hace falta mala fe para que el sistema se resista; basta la aritmética. Por eso el freno de fondo a la transformación no es técnico, es institucional. Ningún contrato se corrige con buena voluntad cuando paga una cosa y espera otra.

El pasivo que el balance no sabe nombrar

Para el director de finanzas, el costo visible de la seguridad es el fácil: vive en un contrato, tiene presupuesto, calendario y responsable. El difícil es el otro, el de aquello que el modelo no ve, porque rara vez entra a la contabilidad con su nombre verdadero. Se registra como merma de proceso, diferencia de inventario, ajuste de cierre, reclamación de cliente, penalización, desperdicio, desviación logística. El dinero aparece en los libros. La causa, no.

Conviene ponerle una cifra, aunque sea ilustrativa, porque un riesgo que no se dimensiona no se gobierna —y ese es, exactamente, el reproche de este artículo—. Tomemos una operación con ventas anuales de dos mil millones de pesos. Las referencias del sector suelen ubicar la merma alrededor del 1.5 % de las ventas: treinta millones de pesos al año aceptados como parte del paisaje. Supongamos, con prudencia, que apenas una quinta parte de esa “merma de proceso” no sea variación legítima, sino extracción sistemática que nadie ha conectado. Son seis millones de pesos anuales, archivados bajo un nombre que impide siquiera investigarlos; una cifra que, en muchas empresas, multiplica el presupuesto de seguridad.

En términos de gestión —no como categoría contable— eso es un pasivo estratégico: una exposición que se acumula sin asiento explícito y solo revela su tamaño cuando una auditoría, un evento mayor o una mirada nueva obliga a cruzar los datos. Cada mes que un esquema de extracción sigue activo, que una anomalía permanece desconectada de su pérdida, que una vulnerabilidad queda fuera de los indicadores, la empresa no ahorra: capitaliza riesgo.

De ahí la paradoja que desconcierta a más de un consejo: el área de seguridad cumple su presupuesto y sus indicadores mientras la compañía pierde valor en cuentas que nadie le atribuye. La pregunta financiera correcta no es cuánto gastamos en protegernos. Es cuánto nos cuesta, sumado todo, el riesgo que el modelo deja sin gestionar.

La empresa no ahorra: capitaliza riesgo.

El riesgo, además, ignora el organigrama. Un bloqueo carretero empieza como tensión geopolítica, interrumpe el suministro, se vuelve falla operativa, se convierte en pérdida financiera, detona penalizaciones y termina como crisis de reputación. Una credencial comprometida abre una puerta física, expone datos y habilita un fraude. Cada área recibe una esquina distinta del mismo problema, y el costo engorda en la tierra de nadie que queda entre ellas.

Dos adversarios, no uno

El modelo reactivo carga con una desventaja de origen: aprende de los incidentes que logra detectar, mientras que quien opera en su contra aprende observando los controles. Y quien opera en su contra puede venir de afuera o de adentro. No son el mismo adversario, y confundirlos cuesta caro.

El de afuera lee el sistema. Después de un robo, la empresa refuerza una ruta, mueve horarios, suma una escolta, endurece un protocolo. Un adversario con método observa esos cambios, ubica los huecos que quedaron sin cubrir y diseña el siguiente golpe para caer justo ahí. La organización avanza con información del pasado; él, con información del presente. Todo control visible es también un mapa de lo que ese control no alcanza.

Por eso reaccionar más rápido no es anticipar. El modelo reactivo espera al evento para activarse, y entre el inicio del evento y su detección se abre una ventana en la que el daño se consuma. Recortar segundos al escalamiento mejora la ejecución; no corrige una arquitectura que necesita que algo ocurra para empezar a moverse.

El de adentro es más difícil, porque no fuerza ninguna puerta. Su patrón no cabe en un instante: existe solo en la relación entre cientos de hechos menores repartidos a lo largo de meses. Ningún vigilante, por despierto que esté, puede reconocer en una sola guardia algo que únicamente se dibuja al superponer el tiempo. La amenaza no se escondía detrás de una puerta. Vivía en la intersección de sistemas que nunca se hablaron.

Contra el primero, la respuesta es dejar de ser predecible. Contra el segundo, aprender a leer lo que ya se tiene. En los dos casos, el punto de intervención debería correrse hacia atrás en la cadena causal: hacia el momento en que el patrón apenas se forma y todavía queda margen para alterar las condiciones que producirían la pérdida. Nadie pide adivinar el futuro. Basta con reconocer las configuraciones cuya probabilidad ya justifica moverse.

La decisión, entonces, no es intervenir ante cada señal. Es comparar el costo de una acción proporcional con la pérdida esperada —probabilidad por impacto— de no hacer nada. Cuando verificar temprano es barato y el daño posible es alto, esperar a tener certeza resulta la opción más cara.

Anticipar, integrar, aprender

Gobernar el riesgo no es comprar una plataforma. Es adoptar una lógica que trabaja sobre tres ejes a la vez.

Anticipar es cambiar de lugar en la cadena causal. No es intuición: es definir señales precursoras, fijar umbrales de intervención y decidir de antemano quién tiene autoridad para actuar mientras la ventana sigue abierta. El indicador deja de ser cuántos incidentes se atendieron y pasa a ser con qué precisión se identificaron los patrones, cuántos se validaron, qué intervenciones produjeron y cómo se movió la exposición. Cambia hasta la pregunta del comité: ya no solo “¿qué pasó?”, sino “¿qué se está formando, y cuánto nos costará si no lo tocamos ahora?”.

Integrar es buscar el riesgo en las costuras. Tres fuentes que casi cualquier empresa ya tiene y casi nunca lee juntas: los registros de acceso físico, los ciclos de inventario y los calendarios de supervisión. Cada base, por separado, se ve normal. Cruzadas, empiezan a confesar: diferencias concentradas en ciertos relevos, personas que entran a zonas ajenas a su tarea durante los picos de pérdida, proveedores que corren sus visitas hacia las horas ciegas. Un análisis de noventa días puede revelar una configuración que tres años de rondines y bitácoras jamás mostraron. El hallazgo no condena a nadie: produce una hipótesis verificable y permite intervenir con proporción, evidencia y debido proceso. Ahí está la línea entre acumular datos y producir inteligencia.

Aprender es convertir experiencia en memoria de la institución. Un sistema de gobierno del riesgo debería ser más fino en su tercer año que en el primero, siempre que conserve resultados, revise sus falsos positivos y recalibre sus líneas base. El modelo tradicional hace lo contrario: se reinicia con cada turno y se desangra con cada rotación. El conocimiento vive en las personas y se va con ellas. Cuando el reporte del tercer año es idéntico al del primero, el sistema no está aprendiendo: está repitiendo.

Automatizar donde termina la biología

La automatización suele entrar por la puerta equivocada, la de “¿cuánta gente podemos recortar?”. Esa pregunta baja costos y deja intacta la lógica reactiva. Su cosecha son cámaras más caras, sensores que disparan alertas sin contexto y centros de monitoreo que apilan pantallas donde debería haber criterio.

La pregunta útil es otra: ¿qué funciones exigen juicio humano y cuáles rinden más cuando las ejecuta algo que no se cansa?

Un caso, anonimizado, de una planta industrial de madrugada. El rondín pasaba cada treinta minutos y dejaba, entre observación y observación, una ventana de casi media hora. El vigilante podía estar bien entrenado y cumplir el protocolo al pie de la letra; su atención, en cambio, obedecía a la fatiga, al reloj circadiano y al sopor de cientos de noches sin que nada ocurriera. En ese mismo turno, un algoritmo de análisis térmico procesó sin pausa las señales de varios sensores, cruzó movimiento con temperatura, descartó las causas ambientales probables y escaló una anomalía en cuatro segundos. La distancia entre cuatro segundos y media hora no es una mejora incremental: es un cambio de arquitectura.

La máquina no sustituye el criterio: releva a la biología donde la biología es el techo —atención sostenida, correlación simultánea de muchas señales, vigilancia continua sin desgaste—. El juicio ante lo inédito, la validación de una alerta, la negociación en plena crisis, cualquier decisión de consecuencias irreversibles: eso se queda con la persona. Un sistema bien diseñado no expulsa la inteligencia humana; la concentra donde no hay con qué reemplazarla.

Nada de esto convierte al algoritmo en oráculo. Todo modelo se descalibra, inventa falsos positivos, deja pasar señales. Por eso las reglas de decisión, la trazabilidad, la proporción en el uso de datos y la validación humana no son adornos de cumplimiento: son parte del sistema de seguridad. Automatizar sin gobernar el modelo no cierra el punto ciego; lo cambia de lugar.

La distancia entre cuatro segundos y media hora no es una mejora incremental: es un cambio de arquitectura.

Lo que este modelo no arregla

Sería deshonesto vender esto como una cura. El gobierno inteligente del riesgo trae sus propias enfermedades, y conviene nombrarlas antes de que las nombre el escéptico sentado en el consejo.

La primera es el ruido. Un sistema mal calibrado sepulta a su operador en alertas, y un operador saturado termina ignorando la única que importaba: la fatiga humana regresa, ahora disfrazada de tablero. La segunda es la deriva: los patrones cambian, las líneas base envejecen y un modelo que no se recalibra defiende a la empresa de ayer. La tercera es el costo real de la capa de integración; cruzar sistemas que nunca se diseñaron para hablarse es un proyecto, no una licencia que se activa. La cuarta, la más delicada, es la tentación de vigilarlo todo: un aparato capaz de correlacionar la conducta de las personas puede, con la misma facilidad, erosionar la confianza que sostiene a la operación.

Hay, además, terreno donde el turno cubierto sigue siendo la respuesta correcta, y pretender lo contrario sería ideología, no análisis. La presencia disuade por sí sola en ciertos contextos. Hay funciones que son, ante todo, relación humana y lectura de una situación —una recepción, una negociación, la contención de una persona alterada— y que ningún sensor mejora. Y hay entornos con tan pocos datos que todavía no hay nada que integrar. La automatización no borra esos casos: los delimita.

La distinción que decide todo no está entre un sistema bien o mal ejecutado, sino entre uno bien o mal definido. Un modelo bien definido y mal ejecutado se corrige con capacitación, supervisión y protocolo. Uno mal definido exige cambiar la pregunta, la información y los incentivos. Hacer con más eficiencia lo mismo solo perfecciona la respuesta al problema equivocado.

La gobernanza no es la nota al pie: es el foso

En México, cruzar accesos, inventarios y conducta del personal no es un ejercicio neutro. Toca la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el derecho laboral y, con frecuencia, la sensibilidad sindical. La reacción fácil es tratar todo eso como un obstáculo. Es lo contrario. En un mercado donde cualquiera puede comprar cámaras y sensores, lo escaso es la capacidad de convertir datos en inteligencia de manera lícita y defendible: con límites de finalidad, con proporción, con trazabilidad, con debido proceso. Un hallazgo obtenido de mala forma no protege a la empresa, la expone. La gobernanza del modelo no es lo que frena el valor; es lo que lo vuelve utilizable.

Eso también cambia lo que un comprador debería exigir. La prueba de un proveedor no es cuánta tecnología instala, sino si sus incentivos apuntan al mismo lado que los suyos. Una verificación sencilla: ¿está dispuesto a recomendar más presencia donde el juicio humano es crítico y menos donde la automatización cubre mejor? Un socio cuyo ingreso le impide hacer la segunda recomendación todavía no está alineado, por buena que sea su propuesta. Vale la pena pedir por escrito cómo se mide el éxito del contrato, qué datos se cruzan y con qué salvaguardas, y quién queda como dueño de la memoria del sistema cuando la relación termine.

La conversación que le toca al consejo

La prueba de una transformación no es el inventario de tecnología instalada. Son las preguntas que la dirección ya sabe formular:

01 ¿Qué exposición sigue invisible con todos nuestros controles funcionando?

02 ¿Qué patrones activos podrían volverse pérdida en los próximos meses?

03 ¿Qué datos de seguridad, operación y finanzas deberían cruzarse y hoy no se hablan? 04 ¿Qué funciones piden juicio humano y cuáles piden continuidad, velocidad o escala? 05 ¿Nuestro contrato paga actividad observable o reducción demostrable de exposición?

Con esas cinco preguntas, la reunión de seguridad deja de ser una autopsia del mes y se vuelve una decisión sobre el semestre que viene. El responsable de seguridad deja de hablar de rondines y cobertura y empieza a hablar de valor en riesgo, tendencias, intervenciones prioritarias y riesgo residual. El director de finanzas deja de oír un parte operativo y empieza a evaluar una exposición económica.

La tesis también nos incomoda a quienes vivimos de esta industria, y sería tramposo esconderlo: cuestiona la unidad económica sobre la que se construyó buena parte del negocio. En IPS nos obliga a admitir algo simple y difícil: modernizar la operación sin tocar los indicadores ni los incentivos solo le pone una capa nueva de tecnología al mismo problema. El cambio es real cuando altera aquello por lo que un sistema se considera exitoso; no la presencia desplegada, sino las decisiones que habilita, la exposición que vuelve visible y el aprendizaje que deja instalado.

El riesgo no entra por una sola puerta. Se forma en los espacios entre áreas, registros, turnos y proveedores; en todo lo que nadie relacionó a tiempo. La próxima vez que un reporte diga “sin novedad”, el consejo no debería conformarse con preguntar si pasó algo. Debería preguntar qué evidencia permite afirmar que el sistema habría podido verlo.