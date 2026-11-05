Corte rechazó reclamo del PRI contra reforma para anular elecciones por injerencia extranjera

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó en definitiva el recurso presentado por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra de la reforma que establece como causa de nulidad de una elección la intervención o injerencia extranjera.

En la sesión de ese jueves se resolvió el recurso de reclamación, cuyo proyecto elaboró el ministro Giovanni Figueroa Mejía, en el que se confirmó la resolución de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que presentó el pasado 9 de julio, para desechar la acción de inconstitucionalidad 42/2026-CA, promovida por el PRI.

El partido tricolor impugnó la reforma al artículo 41 constitucional, en la que se establecieron como causas para anular una elección, la intervención o injerencia de grupos, organizaciones o particulares extranjeros, publicada el 2 de junio.

El PRI manifestó que ocurrieron irregularidades en el proceso de aprobación de la reforma en el Congreso; además de que no se habían expedido las leyes secundarias para su aplicación.

El recurso promovido por el partido inconforme quedó registrado como acción de inconstitucionalidad, con el folio 83/2026, y fue turnado el 3 de julio a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien determinó rechazarlo, por lo que el PRI presentó el recurso de reclamación y el asunto se turnó al ministro Figuera Mejía.

En el proyecto aprobado en definitiva se resolvió que el recurso del PRI era infundado, debido a que en el artículo 105 de la Constitución se establece el impedimento para impugnar reformas a la Carta Magna mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales; por lo que la reforma del 2 de junio permanece vigente.