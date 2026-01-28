Corren a funcionaria de Chiapas por turistear

La secretaria de Turismo en Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, fue destituida del cargo la mañana de este martes y en su lugar tomó posesión Segundo Guillén, quien se desempeñaba como subsecretario en la dependencia.

María Eugenia Culebro Pérez, desde el 15 de enero, viajó a Madrid, España, con una comitiva para participar en la Feria Internacional de Turismo, sin embargo, a la fecha no ha regresado y en las redes sociales se han difundido videos en los cuales se muestra al personal en fiestas. Culebro Pérez prolongó su estancia de manera injustificada, siendo captada en fotografías y videos.

En uno de los videos, se observa que el secretario particular y el personal a su cargo en la Feria Internacional de Turismo se fueron a un concierto de Carlos Rivera, así como diversas fotos en la que aparecen visitando lugares de Madrid, sin mostrar su trabajo realizado en España.

Sectores locales han señalado la falta de resultados y dificultades de la ahora exsecretaria para presentar cifras precisas del sector ante el Congreso del estado.

Segundo Guillén, nuevo titular de Turismo de Chiapas y Eduardo Ramírez, gobernador del estado. Foto: Facebook Eduardo Ramírez.

Segundo Guillén rinde protesta como secretario de Turismo

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar publicó, en su cuenta de la red social Facebook, la decisión designar a Guillén, quien relevó a la funcionaria. Durante la toma de protesta, el Ejecutivo estatal enfatizó la necesidad de que los funcionarios se conduzcan con lealtad, transparencia y compromiso, enviando un mensaje directo sobre la disciplina institucional requerida en su administración.

“Esta mañana tuve a bien designar a Segundo Guillén como nuevo titular de la Secretaría de Turismo. Lo exhorté a conducirse con lealtad, transparencia y compromiso para seguir impulsando el desarrollo turístico de Chiapas. Asimismo, nombré a Andres Sanchez Leon como nuevo rector de la Universidad Politécnica de Tapachula”, escribió el mandatario chiapaneco.

Con información de Mauricio Alvarado.

*mcam